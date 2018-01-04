Чиновникам в Молдове снова хотят увеличить зарплату

Предложено, чтобы ряд чиновников в Молдове получал серьезную надбавку к зарплате, - чем объясняет такое предложение госведомство

КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. В Молдове предложили увеличить зарплату ряду госслужащих. Такие изменения содержатся в проекте закона, выставленного на публичные обсуждения Государственной канцелярией.

Согласно проекту, планируется внести поправки в Закон о системе оплаты труда государственных служащих. Речь идет о надбавке для тех чиновников, кто по долгу службы обязан хранить государственную тайну.

"Для хранения государственной тайны в связи с выполняемой деятельностью, а также с информацией и документами, с которыми они знакомятся по долгу службы, государственные служащие получают надбавку до 20% к должностному окладу в зависимости от степени секретности информации, к которой у них есть доступ. Точный размер надбавки установит правительство", — планируется, что так будет звучать статья 8/3 вышеназванного закона.

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В конце прошлого года Госканцелярия предлагала другой проект, по которому "должностная зарплата государственных служащих 23 уровня оплаты труда увеличивается на 5%, если их деятельность предполагает хранить государственную тайну".

В данном нормативном акте предусмотрено, что оплата труда государственных служащих разделена на 23 уровня, а 23-й – самый высокий. При этом, он также делится на несколько степеней. Зарплата первой степени составляет 7,8 тысячи леев, а пятой – 10 тысяч 140 леев.

Согласно данным Национального бюро статистики, средняя номинальная зарплата в Молдове в третьем квартале 2017 года составила 5 тысяч 809,1 лея. При этом, бюджетники за отчетный период в среднем получили 4 тысячи 990,7 лея, а в реальном секторе трудящимся насчитали по 6 тысяч 132,2 лея.

Самый маленький показатель средней зарплаты продолжает оставаться у работников сферы искусства, отдыха и развлечений — всего 3 тысячи 209,3 лея, а самый высокий — у представителей инфокоммуникационного сектора — 12 тысяч 775,1 лея.

Согласно статистике, на 1 ноября 2017 года средний размер пенсии в республике достиг отметки в тысячу 495,72 лея.