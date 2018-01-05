Суд решил, где будет находиться Киртоакэ в ближайший месяц

КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Отстраненному с поста примара Кишинева Дорину Киртоакэ, проходящему обвиняемым по уголовному делу о платных парковках, в пятницу суд продлил на 30 суток меру о судебном контроле.

© Sputnik / Miroslav Rotari Новый поворот дела о платных парковках: что ждет Киртоакэ и Гамрецкого

Киртоакэ 25 мая 2017 года задержали по обвинению в извлечении выгоды из влияния. Первоначально речь шла о том, что Киртоакэ грозит от трех до семи лет тюрьмы. Еще одно обвинение примару было выдвинуто 12 июля. Сейчас речь идет о двух преступлениях — извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции. Поскольку дело рассматривается по двум статьям, максимальный срок заключения для Киртоакэ может быть до 22 лет. Кроме того, в сентябре прошлого года антикоррупционные органы сообщили о том, что Киртоакэ фигурирует подозреваемым в новом деле — о превышении служебных полномочий.

До 10 ноября Киртоакэ находился под домашним арестом, который тогда заменили на судебный контроль. Обвинение потребовало продлить действие этой предварительной меры.

"Принято решение полностью удовлетворить запрос прокурора, и на 30 суток продлить судебный контроль Дорина Киртоакэ. При этом сохраняются все действовавшие ранее ограничения", — сказал судья Александру Негру.

Как уточнил магистрат, предварительная мера будет действовать до 8 февраля.

Так, Киртоакэ не имеет права покидать Кишинев и должен сообщать о всех своих возможных передвижениях в судебную инстанцию.