Каникулы молдавских депутатов дольше и лучше, чем отдых школьников

Молдавские депутаты так устали, что решили отдохнуть на зимних каникулах дольше, чем школьники: когда парламентарии вернутся к работе

КИШИНЕВ, 5 янв — Sputnik. Молдавские депутаты вернутся с рождественских каникул 15 января, что на неделю позже, чем школьники. Осенне-зимняя сессия парламента завершилась 22 декабря 2017 года. Таким образом, депутаты отдыхают в течение 23 дней. Учащиеся образовательных учреждений на каникулах находятся всего 17 дней — они вышли на отдых с 23 декабря 2017 года, а вернутся за школьные парты 9 января 2018-ого.

© Sputnik/ Miroslav Rotari Молдавские депутаты устали… и ушли

В отличие от школьников депутаты не сразу приступят к полноценному труду и к проведению пленарных заседаний. Сначала законодатели начнут работу в комиссиях и других структурах парламента. Весенняя сессия парламента начнется 1 февраля 2018 года. Регламент парламента гласит, что она не может длиться дольше, чем до конца июля.

"Отпуск предоставляется депутатам, как правило, во время рождественских и летних каникул, на основании положений Закона о статусе депутата в парламенте и Регламента парламента", — подчеркивается в сообщении пресс-службы парламента.