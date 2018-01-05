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Вечный огонь

За последние годы в Молдове разрушили более 50 памятников ВОВ

© Sputnik/ Vladimir Polusatov
Общество
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Тема:
Наследники великой Победы (187)
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В Молдове регулярно происходят акты вандализма. Неизвестные оскверняют монументы, посвященные Великой Отечественной войне, другим событиям и людям

КИШИНЕВ, 5 янв — Sputnik. Один из последних случаев вандализма произошел в Молдове в первых числах января. Неизвестные осквернили посвященный павшим в Великой Отечественной войне мемориальный комплекс "Виктория" у села Леушены >>>

Памятник облили разноцветными красками, нанесли надписи на постамент и обезобразили гранитные плиты.

Свою точку зрения насчет последних событий в ходе пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова высказали представители локальных властей и общественные деятели.

"Мы неоднократно поднимали вопрос перед местными властями, чтобы взять под охрану этот комплекс. Сейчас он действительно бесхозный. Его оскверняют не в первый раз", — рассказал Николай Гуцул, председатель Славянской правозащитной организации "Вече" и руководитель Республиканского общественно-публичного оргкомитета "Виктория-75".

Еще один случай вандализма мемориала, по его словам, произошел в январе 2012 года, спустя три года после того, как он был восстановлен благодаря помощи Волгоградской области России.

Как отметил Гуцул, со стороны местных органов власти не было выделено помощи на реконструкцию. Зато подключились центральные власти Молдовы и заасфальтировали близлежащую территорию.

Оскверненная конструкция у входа в парк Штефана чел Маре
© Sputnik / Nicu Goncear
Вандалы и негодяи: как в Молдове плюют на культуру и рушат памятники

А до реконструкции, до 2009 года, этот мемориал был в плачевном состоянии.

Гуцул рассказал, что создавали его по инициативе ныне покойного Антона Константинова, министра культуры МССР, участника Сталинградской битвы. Монументы были связаны не только с честью воинов-освободителей в ходе Ясско-Кишиневской операции, но и с соединением 3-го и 2-го украинских фронтов, 25 августа 1944 года.

"После распада Советского союза более 50 памятников, посвященных ВОВ были разрушены и 10 исчезли. Подвергаются вандализму и другие монументы, посвященные воинам-интернационалистам или приднестровскому конфликту", — добавил Гуцул.

"В последнее время и власти, и общество уделяют особое внимание мемориалам военным событиям. Но есть и те, кто старается лишить людей памяти. А ведь там — мемориальные плиты и захоронения не только советских воинов, но и представителей других стран и наций, которые тоже участвовали в освободительных операциях", — заявил заместитель примара города Леова Евгений Бурага.

В ходе дискуссии примар села Каракуй Анатолий Дубчак и примар села Шерпень Новоаненского района Елена Николаева высказали мнение, что преступление — дело рук представителей молодежи. По их словам, опыт прошлых лет показывает, что подобные проступки совершают малообразованные молодые люди, что является проблемой нашей страны.

Представитель организации "Вече" Виктор Гребенщиков подчеркнул, что все эти памятники должны быть защищены, и для этого на территории мемориалов необходимо установить камеры видеонаблюдения, а также создать рабочие группы, в том числе и из представителей гражданского общества. 

Участники конференции от лица организации "Вече" и оргкомитета "Виктория-75" зачитали обращение к президенту Республики Молдова Игорю Додону, премьер-министру Павлу Филипу и генеральному прокурору Эдуарду Харунжену. В документе они попросили расследования случая осквернения мемориала близ Леушен, найти виновных и привлечь их к уголовной ответственности, а также — взять под охрану этот мемориальный комплекс.

Николай Гуцул
© Sputnik / Miroslav Rotari
Николай Гуцул
Тема:
Наследники великой Победы (187)

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Теги:
вандализм, осквернение, мемориал, память, Великая Отечественная война, Вече, Николай Гуцул, Леушень, Молдова
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