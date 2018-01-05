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Самые распространенные болезни кишиневцев: от гриппа до сифилиса

© Sputnik/ Evghenii Panasenco
Общество
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Чем кишивнецы стали болеть чаще, и каков топ-5 самых распространенных инфекционных недугов жителей столицы Молдовы

КИШИНЕВ, 5 янв — Sputnik. В Кишиневе число заболевших сифилисом превысило тех, у кого был выявлен грипп. Таковы данные отчета Национального бюро статистики "Социально-экономическое положение муниципия Кишинева, в январе-сентябре 2017 года".

Сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ
© Sputnik/ Максим Богодвид
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Так, за первые три квартала в столице выявлено 300 случаев заражения сифилисом и 255 гриппом. При этом заболеваемость гриппом, согласно статистке, сократилась на 56%, а сифилисом, напротив, увеличилась в сравнении с показателями за аналогичный период предыдущего года на 3,8%.

По данным министерства здравоохранения, за первые три квартала 2017 года отмечается рост случаев заболевания вирусными гепатитами, эпидемическим паротитом (свинка) и ветрянкой. При этом, как подчеркивают специалисты, по большинству остальных вирусных заболеваний зарегистрирован спад.

В сравнении с показателями 2016 года увеличилась заболеваемость гепатитом А (69,2%), острыми кишечными инфекциями (14,9%), включая бактериальной дизентерией (в 3,9 раза), а также острыми инфекциями дыхательных путей (7,1%) и гонореей (5,8%).

Стало меньше регистрироваться случаев заболевания гепатитом В и туберкулезом. Заболеваемость гепатитом С осталась на прежнем уровне.

Топ-5 самых распространенных инфекционных болезней жителей Кишинева:

 

  • острые инфекции дыхательных путей — около 69 тысяч случаев;
  • острые кишечные инфекции — свыше пяти тысяч случаев;
  • ветрянка — более тысяча 700 случаев;
  • педикулез — 801 случай;
  • сифилис и туберкулез — по 300 случаев.

 

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Теги:
сифилис, грипп, заболеваемость, статистика, Молдова, Кишинев
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