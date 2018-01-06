Древние рецепты аутентичной кухни: что готовят в Молдове на Рождество

Обрядовые блюда женщины в Молдове начинают готовить в Сочельник. Хозяйки ставят на стол постные яства, приготовленные из тех продуктов, на хороший урожай которых в будущем году сильно рассчитывают.

КИШИНЕВ, 6 янв — Sputnik, Дарья Чернега. Рождественская кухня Молдовы тесно связана с религиозными обрядами, сложившимися столетия назад. Как рассказали Sputnik жительницы села Бутучень, в сочельник хозяйки готовят ни больше, ни меньше 12 блюд — в честь 12 апостолов Иисуса Христа.

Таким образом, застолье в канун Рождества символизирует Тайную вечерю, во время которой Спаситель установил таинство причастия и предсказал предательство своих учеников. Некоторые хозяйки в Сочельник плетут богато украшенный калач, который символизирует корону Иисуса Христа. Его, как и другую рождественскую выпечку — крэчунеи хранят для совершения обрядов.

"Мы храним крэчунеи до Крещения. В этот день приносим с церковной службы святую воду и поливаем ею место, где находится домашняя живность. Разламываем крэчуней и даем его животным. Таким образом, мы хотим, чтобы год был богатым и процветающим, а наши животные плодовитыми и здоровыми", — рассказала жительница села Бутучены Анна Урсу.

Крэчуней — это калач, сплетенный в виде незаконченной восьмерки. Его готовят из сдобного теста и выпекают в печи. Некоторые молдавские хозяйки вешают готовый крэчуней на икону.

Как рассказала Урсу, по поверьям, два конца "разорванной" снизу восьмерки сплетены для того, чтобы по ним спустился святой дух. Кроме того, крэчунеи — обязательное угощение для ряженых, которые в Рождество приходят колядовать.

"Нас родители учили, что в Рождество дома обязательно должен быть крэчуней. Мы стараемся его сделать вкусным. В дрожжевое тесто добавляем сливочное масло, яйца. Тот, кому мы дарим крэчуней должен быть доволен", — отметила Урсу.

Рождественский стол в Молдове богат мясными изделиями. Накануне праздников в день Святого Игната в селах по традиции режут поросенка, из которого потом делают блюда молдавской кухни — чигири (потроха, обжаренные в свиной сетке), холодец, всевозможные домашние колбасы, копченое на дровах мясо, голубцы. А на второй день после плотного застолья бутученские женщины советуют отведать особенное блюдо — борщ скэзут. Его кислый вкус хорошо помогает от похмелья. Для того чтобы приготовить это яство, хозяйки томят в печи в течение полутора часов свиные ребра с овощами под несколькими слоями листьев квашеной капусты. Традиционным десертом в зимние праздники издавна считается чернослив с орехами под густой белоснежной шапкой из взбитой сметаны. В Бутученах сухофрукт предварительно пропаривают в специальном соусе из белого вина и меда.