Тест для молодых кишиневцев – узнайте это место

КИШИНЕВ, 7 янв — Sputnik. Сегодня это место выглядит абсолютно не так, как прежде.
Выросли деревья, обветшали стены, пристройки-достройки сменяют друг друга со скоростью, присущей разве что работе стахановских ударников производства.
Но, если приглядеться, то этот "угол" и здание можно узнать.
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Подсказок — никаких. Дерзайте! Варианты ответа можете оставлять в комментариях под этой публикацией.
Тех, кто старше 30 лет, просьба не участвовать — вы и так знаете это место.