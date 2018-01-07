Тест для молодых кишиневцев – узнайте это место, оно весьма изменилось внешне, но... можно догадаться, приглядевшись

КИШИНЕВ, 7 янв — Sputnik. Сегодня это место выглядит абсолютно не так, как прежде.

Выросли деревья, обветшали стены, пристройки-достройки сменяют друг друга со скоростью, присущей разве что работе стахановских ударников производства.

Но, если приглядеться, то этот "угол" и здание можно узнать.

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Подсказок — никаких. Дерзайте! Варианты ответа можете оставлять в комментариях под этой публикацией.

Тех, кто старше 30 лет, просьба не участвовать — вы и так знаете это место.