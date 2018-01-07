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Рождественская ель

Куда жителям Молдовы поехать за праздничным настроением

© Sputnik/ Vladimir Pesnya
Общество
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Корреспондент Sputnik протестировал маршруты выходного дня и делится с читателями впечатления, а также плюсами и минусами

Когда в праздники хочется сменить обстановку и почувствовать рождественское настроение, совсем не обязательно лететь через моря и океаны. Можно продумать маршруты и потратить на дорогу не более 2-3 часов. Итак, представляем подборку из маршрутов выходного дня — "охота" на новые впечатления началась!

Маршрут первый: Когда не надо никуда уезжать

Самое простое — это отправиться на рождественскую ярмарку в центр Кишинева.

Рождественская ярмарка
© Sputnik / Miroslav Rotari
Рождественская ярмарка

Приятная музыка, продажа новогодней атрибутики, вкусная уличная еда — все это уже создает праздничную атмосферу.

Рождественская ярмарка
© Sputnik / Miroslav Rotari
Рождественская ярмарка

К тому же, выбор угощений, которые можно попробовать на ярмарке приятно удивляет — кроме традиционных плацинд и извара, можно перекусить китайской лапшой, крем-супом и даже тирамису. 

Рождественская ярмарка
© Sputnik / Miroslav Rotari
Рождественская ярмарка
А еще можно прокатиться на каруселях, и зайти в домик к Деду Морозу.

Рождественская ярмарка
© Sputnik / Miroslav Rotari
Рождественская ярмарка

Цена вопроса: Это самый не затратный вариант, какие угощения купите — такими и будут траты.

Маршрут второй: В поисках активного отдыха

Всего в сорока минутах езды от Кишинева в парке Иванос в Оргееве находится ещё одна рождественская ярмарка. Кроме обязательных атрибутов в виде новогодней елки, продажи угощений семьи с детьми найдут множество вариантов, как занять ребенка. Именно в Оргееве на сегодняшний день самые захватывающие горки, скатиться с которых можно как на санках, так и на надувных кругах. В условиях, когда зимой нет снега, такие развлечения — настоящая радость для ребятни. Что любопытно, там есть горки как для самых маленьких, так и для взрослых. Приятный плюс — они бесплатные.

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© Photo: пресс-служба мэрии Оргеева
Рождественская ярмарка в Оргееве

Цена вопроса: Затраты на дорогу окупаются возможностью бесплатно прокатиться на всевозможных горках.

Маршрут третий: Если все-таки тянет уехать из Молдовы

Самый ближайший от границы город, где можно почувствовать атмосферу праздника, — это Яссы.

Рождественская ярмарка в Яссах
© Sputnik / Nicu Goncear
Рождественская ярмарка в Яссах

Всего три часа езды от Кишинева, но тут и ярмарки в различных районах, и экскурсии в Дворец Культуры, и прогулки по Ботаническому саду.

Рождественская ярмарка в Яссах
© Sputnik / Nicu Goncear
Рождественская ярмарка в Яссах

Единственное, что нужно знать: если ехать не на рейсовом автобусе, а на машине, то понадобиться зеленая карта и виньетка.

Рождественская ярмарка в Яссах
© Sputnik / Nicu Goncear
Рождественская ярмарка в Яссах

Цена вопроса: расходы на бензин, страховка, виньетка плюс ночь в гостинице (от 25 евро).

Уважаемые читатели!
Делитесь и вы своими идеями — как вы проводите рождественские мини-каникулы. Ждем ваших мнений!

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Теги:
Рождество, праздник, Молдова
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