На Молдову надвигается похолодание: когда выпадет снег

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КИШИНЕВ, 7 янв — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, сегодня на всей территории республики ожидается переменная облачность. Днем столбик термометра поднимется в среднем до +8..+11 градусов по Цельсию.

© Sputnik/ Михаил Воскресенский Рождество Христово: история и традиции празднования

Атмосферное давление повышенное, геомагнитная обстановка не спокойная: возможны геомагнитные возмущения, поэтому медики рекомендуют принимать назначенные специалистами препараты.

В ближайшие дни, 8 и 9 января, ожидается переменная облачность. Со вторника заметно похолодает, а на севере республики возможны небольшие осадки в виде снега с дождем. В остальных районах страны осадки не предвидятся. Температура воздуха в понедельник в среднем будет держаться в пределах от + 5 до + 8, а во вторник — от +1 до +4.

Народные приметы

7 января отмечается Рождество Христово. Для этого праздника существует множество примет и обычаев. Например, считалось, что в этот день девушка, страдающая от несчастной любви, может освободить свое сердце. Для этого она должна была взять камень, раскалить его в печи, а после этого — утопить в проруби. Если камень раскалывался от холода — безответное чувство покидало девушку. А вот старшей хозяйке дома в этот день полагалось обмести углы дома веником из крапивы, чтобы изгнать нечистую силу.