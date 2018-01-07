На Молдову надвигается похолодание: когда выпадет снег

КИШИНЕВ, 7 янв — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, сегодня на всей территории республики ожидается переменная облачность. Днем столбик термометра поднимется в среднем до +8..+11 градусов по Цельсию.
Атмосферное давление повышенное, геомагнитная обстановка не спокойная: возможны геомагнитные возмущения, поэтому медики рекомендуют принимать назначенные специалистами препараты.
В ближайшие дни, 8 и 9 января, ожидается переменная облачность. Со вторника заметно похолодает, а на севере республики возможны небольшие осадки в виде снега с дождем. В остальных районах страны осадки не предвидятся. Температура воздуха в понедельник в среднем будет держаться в пределах от + 5 до + 8, а во вторник — от +1 до +4.
Народные приметы
7 января отмечается Рождество Христово. Для этого праздника существует множество примет и обычаев. Например, считалось, что в этот день девушка, страдающая от несчастной любви, может освободить свое сердце. Для этого она должна была взять камень, раскалить его в печи, а после этого — утопить в проруби. Если камень раскалывался от холода — безответное чувство покидало девушку. А вот старшей хозяйке дома в этот день полагалось обмести углы дома веником из крапивы, чтобы изгнать нечистую силу.
- Если Рождество выпадает на воскресенье, жди удачу во всех делах Человек, родившийся в Рождество, будет счастливым. В качестве талисмана ему рекомендуют носить яшму.
- Если в Рождество кошка стенки дерет, значит, совсем скоро погода испортится. Если же кошка скрутилась в клубок, нужно ждать сильных морозов.
- Ясная луна на небе 7 января — жди сильных морозов Хорошая погода на Фелицату, в соответствии с приметами, предвещает богатый урожай.
- Известно, что, какой является погода после Рождества Христова, таким и будет весь период после Петрова Дня (12 июля).
- Если хозяйка в этот день разбила посуду либо что-то разлила, то это к ссоре.
- Нельзя выносить ссор из избы до самого Старого Нового года — считается, что это к несчастью.
- Если в Рождество, глядя на небо, помолиться и загадать желание, оно обязательно сбудется.
- Если Рождество выпадает на новолуние — это сулит неурожай. Звездное небо, напротив, обещает хороший урожай бобовых культур.
- Нельзя 7 января ругаться, работать, переезжать на новое место, резать скот и думать о чем-то плохом.