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На Молдову надвигается похолодание: когда выпадет снег

© Sputnik/ Vitaliy Ankov
Общество
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Тема:
Погода в Молдове (191)
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КИШИНЕВ, 7 янв — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, сегодня на всей территории республики ожидается переменная облачность. Днем столбик термометра поднимется в среднем до +8..+11 градусов по Цельсию.

Образ Божией Матери в женском монастыре Рождества Божией Матери
© Sputnik/ Михаил Воскресенский
Рождество Христово: история и традиции празднования

Атмосферное давление повышенное, геомагнитная обстановка не спокойная: возможны геомагнитные возмущения, поэтому медики рекомендуют принимать назначенные специалистами препараты.

В ближайшие дни, 8 и 9 января, ожидается переменная облачность. Со вторника заметно похолодает, а на севере республики возможны небольшие осадки в виде снега с дождем. В остальных районах страны осадки не предвидятся. Температура воздуха в понедельник в среднем будет держаться в пределах от + 5 до + 8, а во вторник — от +1 до +4.

Народные приметы

7 января отмечается Рождество Христово. Для этого праздника существует множество примет и обычаев. Например, считалось, что в этот день девушка, страдающая от несчастной любви, может освободить свое сердце. Для этого она должна была взять камень, раскалить его в печи, а после этого — утопить в проруби. Если камень раскалывался от холода — безответное чувство покидало девушку. А вот старшей хозяйке дома в этот день полагалось обмести углы дома веником из крапивы, чтобы изгнать нечистую силу.

  • Если Рождество выпадает на воскресенье, жди удачу во всех делах Человек, родившийся в Рождество, будет счастливым. В качестве талисмана ему рекомендуют носить яшму.
  • Если в Рождество кошка стенки дерет, значит, совсем скоро погода испортится. Если же кошка скрутилась в клубок, нужно ждать сильных морозов.
  • Ясная луна на небе 7 января — жди сильных морозов Хорошая погода на Фелицату, в соответствии с приметами, предвещает богатый урожай.
  • Известно, что, какой является погода после Рождества Христова, таким и будет весь период после Петрова Дня (12 июля).
  • Если хозяйка в этот день разбила посуду либо что-то разлила, то это к ссоре.
  • Нельзя выносить ссор из избы до самого Старого Нового года — считается, что это к несчастью.
  • Если в Рождество, глядя на небо, помолиться и загадать желание, оно обязательно сбудется.
  • Если Рождество выпадает на новолуние — это сулит неурожай. Звездное небо, напротив, обещает хороший урожай бобовых культур.
  • Нельзя 7 января ругаться, работать, переезжать на новое место, резать скот и думать о чем-то плохом.

Тема:
Погода в Молдове (191)

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Теги:
похолодание, когда выпадет снег, погода в Молдове, самый точный прогноз погоды, прогноз погоды, Молдова
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