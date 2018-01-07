Сколько человек вернулись в Молдову, чтобы отметить Рождество

КИШИНЕВ, 7 янв — Sputnik. На границах Молдовы по-праздничному людно. В субботу, 6 января, и в ночь на Рождество государственную границу республики пересекли порядка 60 тысяч человек. Такие данные во вторник представила Пограничная полиция республики.
"Пункты пропуска молдавской границы пересекались гражданами 59 тысяч 828 раз, из которых свыше 30 тысяч 176 при въезде в республику, что на 5,56% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", — отмечено в сообщении Погранполиции.
Больше всего путешественников воспользовались услугами погранпункта в Леушенах (11 тысяч 176 человек) и Международного аэропорта Кишинева (8 тысяч 43 человека). Через пункты пропуска в Отаках и Скуленах проехали около семи и свыше шести тысяч человек, соответственно. Оживленно было и на КПП Джурджулешты-Галац и Крива (примерно по четыре тысячи человек), Кагул (примерно три тысячи человек).
В Пограничной полиции Молдовы рекомендуют перед поездкой продумать маршрут, используя данные сервиса "Trafic Online". Пока на молдавских границах ситуация спокойная — на контрольно-пропускных пунктах пусто.