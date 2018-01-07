Сколько человек вернулись в Молдову, чтобы отметить Рождество

Предрождественский ажиотаж на границах Молдовы: десятки тысяч человек вернулись в республику или выехали перед Рождеством из страны

КИШИНЕВ, 7 янв — Sputnik. На границах Молдовы по-праздничному людно. В субботу, 6 января, и в ночь на Рождество государственную границу республики пересекли порядка 60 тысяч человек. Такие данные во вторник представила Пограничная полиция республики.

© Sputnik/ Vladimir Pesnya Куда жителям Молдовы поехать за праздничным настроением

"Пункты пропуска молдавской границы пересекались гражданами 59 тысяч 828 раз, из которых свыше 30 тысяч 176 при въезде в республику, что на 5,56% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", — отмечено в сообщении Погранполиции.

Больше всего путешественников воспользовались услугами погранпункта в Леушенах (11 тысяч 176 человек) и Международного аэропорта Кишинева (8 тысяч 43 человека). Через пункты пропуска в Отаках и Скуленах проехали около семи и свыше шести тысяч человек, соответственно. Оживленно было и на КПП Джурджулешты-Галац и Крива (примерно по четыре тысячи человек), Кагул (примерно три тысячи человек).

В Пограничной полиции Молдовы рекомендуют перед поездкой продумать маршрут, используя данные сервиса "Trafic Online". Пока на молдавских границах ситуация спокойная — на контрольно-пропускных пунктах пусто.