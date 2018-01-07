Что пожелал президент Молдовы верующим на Рождество

КИШИНЕВ, 7 янв — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон вместе со своей семьей поздравил верующих с Рождеством, пожелав встретить праздник с радостью и душевным покоем.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Митрополит Владимир поздравил верующих с Рождеством Христовым

"Наша семья, так же, как и большинство граждан, как наши родители, как некогда наши деды и прадеды, празднует Рождество именно в эти дни, в начале января. Давайте же хранить прекрасные традиции, передавать их от родителей детям, так же как когда-то они были переданы нам самим", — написал Додон на своей странице в Facebook.

По его словам, "эти христианские традиции — одна из немногих оставшихся у нас истинных ценностей". "Счастливого Рождества и с Новым Годом!", — заключил Додон.

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