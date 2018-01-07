Фотофакт: 7 января в Молдове установилась необычно теплая погода

Когда зима в Молдове, как весна: днем в воскресенье, 7 января, воздух прогрелся до +11 градусов по Цельсию, а на солнце столбик термометра показал +28

КИШИНЕВ, 7 янв — Sputnik. Начало января в Молдове выдалось по-весеннему теплым — солнце пригревает, трава зеленеет, а где-то даже цветы распустились. На Рождество синоптики обещали хорошую погоду. В воскресенье максимальная температура воздуха составила +10,6 градусов по Цельсию. Однако, столбики термометров на домах некоторых жителей столицы показали на солнце +28.

© Sputnik / Yana Zaharova / Столбик термометра 7 января в Кишиневе

Судя по прогнозу Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, в ближайшие дни, 8 и 9 января, ожидается переменная облачность и спад температур. Со вторника заметно похолодает, а на севере республики возможны небольшие осадки в виде снега с дождем. В остальных районах страны осадки не предвидятся. Температура воздуха в понедельник в среднем будет держаться в пределах от +5 до +8, а во вторник — от +1 до +4.

© Sputnik/ Vitaliy Ankov На Молдову надвигается похолодание: когда выпадет снег

"Январь в Молдове самый холодный месяц в году. Его средняя месячная температура воздуха составляет по территории от —2,5 C на юге до —4,5C на севере. Самым холодным за весь период наблюдений на большей части территории республики был январь 1963 года, когда средняя месячная температура воздуха составила от —10,5 (Кагул) до —15,3 (Сорока)", — сообщается на сайте Госгидрометеорологической службы.

Теплее всего, по данным синоптиков, было в январе 2007 года, когда средняя месячная температура воздуха менялась по территории от +2,5 (Бричень) до +4,2 (Бравича).