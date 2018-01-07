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Колядки

Почему невозможно пересчитать молдавские колядки

© Sputnik/ Максим Богодвид
Общество
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Тема:
Новый год и Рождество в Молдове 2018 (95)
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В архивах Академии наук Молдовы, института искусств и в личных архивах фольклористов сохранились колядки, которые восходят к языческим временам

КИШИНЕВ, 7 янв — Sputnik, Дарья Чернега. В Молдове необходимо организовать масштабный фестиваль колядок, с помощью которого можно было бы определить регионы, где еще сохранился этот вид фольклора, заявила Sputnik известная исполнительница народных песен, фольклорист Сюзанна Попеску.

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© Photo: pixabay.com / jill111
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При этом, по словам собеседницы, сосчитать число колядок, которое хранится в устном творчестве молдавского народа невозможно, поскольку процесс составления новых четверостиший идет постоянно.

"Народ имеет право на творчество. Например, новая семья может составить колядку, которая является ничем иным, как стихотворением, которое читают красивым речитативом и с соответствующей интонацией в адрес хозяина. Я каждый год присутствую на фестивале, который организуется перед новым годом в Музее природы и этнографии, и каждый год открываю для себя новые колядки", — отметила Попеску.

Согласно народной традиции, новые колядки сочиняют за две недели до Рождества, а исполняют в течение двух недель после праздника. Если нарушить эти временные рамки, пожелания не сбудутся, пояснила исполнительница молдавского фольклора.

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Попеску также рассказала, что тематика молдавских колядок тесно связана с природой, которая окружает жителей страны.

"Прославляются полевые культуры, цветы, пчелиный нектар, труд домашних животных. Кроме того, у нас есть колядки, которые адресованы беременным женщинам, есть колядки для незамужних девушек и для детей, которые ходят в школу", — пояснила собеседница.

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Отдельный пласт молдавской культуры — колядки, прославляющие Иисуса Христа. Их поют не только на Рождество, но и на такие религиозные праздники как Вербное воскресенье и Троица. Этот вид народного творчества строго контролируется православной церковью Молдовы, отметила Попеску.

Тема:
Новый год и Рождество в Молдове 2018 (95)

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Теги:
колядки, фольклор, Сюзанна Попеску, Молдова
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