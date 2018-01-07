Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва совершил чин освящения креста и памятного камня на месте возведения будущего храма во имя блаженной Матроны Московской

ТИРАСПОЛЬ, 7 янв — Sputnik, Ирина Ляхова. В Тирасполе появится новый храм во имя блаженной Матроны Московской. Архиепископ Савва совершил освящение креста и памятного камня на месте возведения будущего храма, сообщили в Тираспольско-Дубоссарской епархии.

"Ранее была достигнута договоренность между Правящим Архиереем и главой администрации города Тирасполь и города Днестровск Олегом Довгополом о намеченной под строительство церкви территории вблизи ТЦ "Тридцатый" по улице Милева", — отметили в епархии.

По окончании памятного мероприятия архиепископ Савва напомнил, что блаженная Матрона является для многих приднестровцев особо почитаемой святой.

"Поэтому возведение храма в ее честь станет исполнением чаяний народа Божиего", — заметил он.

Владыка Савва выразил надежду на то, что в ближайшее время начнутся работы по закладке фундамента и передал в дар общине будущего храма икону святой блаженной Матроны Московской.