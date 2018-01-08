Почувствуйте разницу: одна фраза о Молдове сразит вас наповал - в качестве бонуса представлено ретро-видео

КИШИНЕВ, 8 янв — Sputnik, Николай Костыркин. "Сегодня за семь дней Молдавия выпускает больше продукции, чем за весь 1940 год". Впечатляющая цифра, не правда ли?

Как вы думаете, к какому периоду относятся эти слова?

Как вы уже догадались, увы, не к нашему, современному, но достаточно близкому по времени с точки зрения истории.

Гимн Кишинева и София Ротару — видео советского периода >>>

Это закадровый текст видеосюжета, вышедшего в 1983 году и посвященного экономическим достижениям МССР.

Сказано в этом сюжете и о другом — о развитии культуры, равноправии представителей всех народов и т.д.

На самом деле, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Вот оно, это видео. Давайте вспомним!