Акция "Поздравь солдата Победы!" в Молдове - приглашаются все

Акция "Поздравь солдата Победы с Новым годом!" в Молдове - приглашаются все желающие доставить ветеранам Великой Отечественной войны радость в зимние праздники

КИШИНЕВ, 8 янв — Sputnik. Вторая международная акция "Поздравь солдата Победы с Новым годом!" продолжается в Молдове, сообщил в соцсетях один из организаторов акции Артем Гурьев.

Акция продлится до 22 января и, кстати, проходит в 13 странах мира.

"В предыдущий период, благодаря активистам, политформированиям и общественным организациям, поздравления и подарки получили около 300 ветеранов Великой Отечественной войны, живущих в Кишинёве, Бельцах и Дрокии. Сейчас будет охвачена вся Молдова. Также к акции присоединились и жители Приднестровья. Сверив списки с прошлым годом, мы, к сожалению, увидели, что наши ветераны уходят", — написал Гурьев в фейсбуке.

Он призвал всех жителей Молдовы не оставаться равнодушными и найти возможность вручить хотя бы оному из ветеранов подарки, пообщаться с ним "и просто посмотреть в глаза — ведь с каждым днём их всё меньше и меньше".

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