Кишиневомания: пользователи соцсетей хитрее Sputnik Молдова

Кишиневомания: пользователи соцсетей оказались хитрее, чем корреспонденты Sputnik Молдова и предлагают более сложные конкурсы, посвященные старому Кишиневу

КИШИНЕВ, 8 янв — Sputnik. Под влиянием многочисленных "угадаек", предлагаемых Sputnik Молдова, или же по собственному наитию некоторые пользователи социальных сетей теперь периодически предлагают своим друзьям догадаться по старой фотографии о том, какое место в Кишиневе изображено на том или ином снимке.

Пользователь фейсбука Санду Осадченко пошел дальше всех — он выставляет "на конкурс" не все фото, а его небольшой фрагмент, тем самым усложняя задание.

Вот лишь примеры этих "угадаек". Попробуйте понять, что за места в Кишиневе здесь показаны. Удачи!