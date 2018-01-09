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Память ветеранов ВОВ: вспоминает Тимофей Гавлинский

© Sputnik/ Oleg Knorring
Общество
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Тема:
Наследники великой Победы (189)
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Память о ветеранах Великой Отечественной войны: фрагменты воспоминаний Тимофея Гавлинского о борьбе с фашизмом

КИШИНЕВ, 9 янв — Sputnik. В Молдове скончался, "встал в строй Бессмертного полка" ещё один солдат Великой Отечественной войны — Тимофей Иосифович Гавлинский, сообщил коррепонденту Sputnik руководитель Русского историко-патриотического клуба, председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

По его словам, Гавлинский — полковник танковых войск в отставке, в годы Великой Отечественной войны служил артиллеристом 89-го гвардейского артиллерийского полка.

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"Он прошел боевой путь от Оргеева до Будапешта. Освобождал Молдавию, Румынию, Болгарию, Венгрию, кавалер двух медалей "За отвагу" и ордена Красной Звезды. Контужен во время боёв на Дунае. 24 августа 2017 года удостоен Ордена Республики. Замечательный и позитивный человек, настоящий полковник, он до последнего вздоха проводил патриотическую работу, выступал перед молодёжью и новобранцами Национальной армии. По собственному завещанию погребен на родине, в селе Ульма Рыбницкого района", — рассказал Петрович.

В рамках международного проекта "Я помню" полковник Гавлинский дал большое интервью, ключевые фрагменты которого мы приводим здесь.

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"После Сталинграда румыны как-то сразу резко "подобрели". Видно уже поняли, чем все кончится, и нажим заметно ослабили. Как потом оказалось, что у нас в округе (село Ульма Рыбницкого района — ред.) были и партизаны, и подпольщики, но что они конкретно делали, я не знаю. У меня даже есть справка, выданная в 1985 году Институтом истории партии при Центральном комитете Коммунистической партии Молдавии, подтверждающая, что мой отец Иосиф Антонович, во время войны был подпольщиком, но тогда мы об этом даже и не догадывались, а потом об этом он никогда вообще ничего не рассказывал".

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"- Люди каких национальностей были в вашем расчете?

- Русские были, Старцев был мордвин, я украинец, но тогда этот вопрос никого не интересовал. Все мы были как одна семья, жили очень дружно, помогали друг другу во всем, и даже меня, хотя я совсем не говорил по-русски, приняли как родного".

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"Помню, как мы ночью через пригород Вистерничены входили в Кишинев (освобождение Кишинева 24 августу 1944 года — ред.). Весь город был в огне: горели вагоны, цистерны, то тут то там вспыхивала стрельба… В одном месте видел брошенную немцами пушку, у нее ствол был, наверное, метров десять. Еще запомнилось, как по дороге шли тысячи пленных, и если немцев еще конвоировали, то огромные колонны румын зачастую шли вообще без охраны… Ведь только пленных в этой операции было захвачено больше двухсот тысяч. До сих пор у меня стоит перед глазами такая картина: параллельно нам, в сторону Румынии без всякой охраны движутся большие колонны пленных румын, изможденных, с большими вещмешками за спиной… А уже в Румынии видел на одном поле три колонны: отдельно стояли пленные немцы, румыны и власовцы, но чтобы над ними кто-то издевался я не видел".

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"Это было, когда мы отступали под Секешфехерваром, немцы там прорвались, и, по-моему, захватили в этой деревеньке наших обозников и тыловиков. А когда мы повторно освободили эту деревушку, и то ли в кузне, то ли в какой-то мастерской нашли тридцать девять растерзанных тел наших солдат… Наше орудие было в штурмовой группе, которой поручили отбить это село, поэтому я там оказался еще до того, как все тела убрали, и все это видел лично… Никого из них немцы просто так не убили… Отрезали руки и ноги, забивали в головы болты, а перед входом лежала убитая медсестра, у нее немцы отрезали груди… Вся земля там была насквозь пропитана кровью…".

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"Во время этого рейда они захватили все госпиталя 4-й гвардейской армии, и перебили в них всех раненых… Ужас, что там творилось, день и ночь шли бои… Как я в тех боях выжил, до сих пор не понимаю…".

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"После того как мы вошли в Венгрию почти каждый день у нас были бои. Помню, даже 8 мая меня отправили с донесением в штаб, и тут немцы начали сильнейший артобстрел. Видно они догадывались, а может уже и знали, что войне вот-вот конец, и решили перед капитуляцией выпустить по нам все свои боеприпасы… И вы знаете, вот я совершенно не помню, как нам объявили о Победе, чтобы мы ее как-то отметили. Но помню, что, когда мы шли через эти австрийские Альпы, мы видели свежие могилы наших солдат с датами в конце мая, и даже июне, и я не мог понять, ну как-же так…".

Тема:
Наследники великой Победы (189)

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Теги:
ветеран, Великая Отечественная война, Красная Армия, Тимофей Гавлинский, Румыния, Венгрия, Германия, СССР, Молдова
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