Что подсовывают кишиневцам в магазинах столицы

Товары из будущего и продукция, изготовленная в антисанитарных условиях: что продают на прилавках сетей магазинов Кишинева

КИШИНЕВ, 9 янв — Sputnik. Столичная полиция выявила компанию, специализирующуюся на изготовлении и консервировании агропродовольственной продукции.

Производство велось на территории пригорода Кишинева со стороны столичного сектора Чеканы. Процесс изготовления проходил в антисанитарных условиях с использованием овощей без сертификатов о происхождении и других необходимых на них документов. Кроме того, на упаковку набивалась поддельная дата изготовления. Выявлены и другие нарушения в деятельности компании.

Как отметили в столичной полиции, продукция предназначалась для продажи в сетях столичных магазинов. В результате обысков обнаружены:

две тонны овощей, предназначенных для консервов;

295 емкостей с консервированной продукцией, на которых была набита дата производства из будущего;

черная бухгалтерия и другие документы, относящиеся к незаконной схеме по продаже продуктов.

Правоохранительные органы намерены обратиться в Национальный центр общественного здоровья и Национальное агентство продовольственной безопасности для того, чтобы приостановить деятельность предприятия.

Возбуждено уголовное дело по фату уклонения от уплаты налогов предприятием, что предполагает штраф до 107 тысяч леев или тюремный срок до шести лет в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение от двух до пяти лет.