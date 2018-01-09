Фотофакт из Бельц: на улице тепло, но дороги не ремонтируют

КИШИНЕВ, 9 янв — Sputnik. Резонным вопросом задались жители северной столицы Молдовы — на улице плюсовая температура, светит солнце, но ремонт дорожного покрытия важных улиц как встал "из-за того, что наступила зима", так и не возобновляется.

Хотя, уверены жители Бельц, это теплое время, отпущенное Молдове свыше, можно было бы потратить на улучшение положения дел в городе — раз уж и проект есть, и план, и даже деньги на это выдали.

"Зимы нет и не будет в ближайшее время. На улице +8. Довести до ума улицу Штефан чел Маре не хотите ли? Это центральная улица города, если не знаете", — пишут в соцсетях жители Бель, сопровождая свои замечания фотографиями.