Кошмарный рост: за что граждане Молдовы будут платить больше

Ни дня без подорожаний: за что гражданам Молдовы придется платить больше - цены шокируют

КИШИНЕВ, 9 янв — Sputnik. В период с 10 по 23 января 2018 года максимальные розничные цены на топливо вырастут, свидетельствуют опубликованные во вторник данные Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ).

Согласно информации ведомства, литр бензина АИ-95-Premium вместо 17 леев 54 бана будет стоит 18 леев 22 бана. А дизельное топливо подорожает с 15 леев 72 бана до 16 леев 32 банов.

Согласно действующей методологии расчета и применения цен на нефтепродукты, НАРЭ каждые 14 календарных дней, во вторник, устанавливает максимальные цены розничной продажи бензина, дизтоплива и сжиженного газа.

В тот же день каждый оператор рынка нефтепродуктов определяет, исходя из максимальных розничных цен, установленных НАРЭ, стоимость продажи в розницу этих нефтепродуктов, публикует их на своем веб-сайте и отображает на панно на автозаправочных станциях.

Повысить цены самостоятельно никто из профильных компаний не может. Нарушителей ждут жесткие санкции вплоть до отзыва лицензий.