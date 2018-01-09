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Выставка посвящена 225-летию подписания Ясского мирного договора

Во вторник – годовщина важного для Молдовы события

© Sputnik/ Irina Leahova
Общество
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Тема:
Узнай Молдову! (243)
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Во вторник – годовщина важного для Молдовы события: в этот день в 1792 году был подписан Ясский мирный договор

КИШИНЕВ, 9 янв — Sputnik. Во вторник исполняется 226 лет с момента подписания Ясского мирного договора между Российской империей и Османской империей.

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© Photo: manucbey.md
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Ясский мирный договор, заключённый 29 декабря 1791 года (9 января 1792 года — по новому стилю), положил конец русско-турецкой войне 1787-1791 годов.

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С точки зрения военной истории война ценна победами Александра Суворова: обороной Кинбурга (полководец был контужен при отражении турецкого десанта), взятием Очакова, а главное — победой при Рымнике. Семь тысяч русских и 18 тысяч австрийцев принца Кобурга под общим командованием Суворова разгромили 100-тысячную армию Юсуф-паши. Суворов сам (а ему было уже за 60 лет) проводил разведку. Гнал своих солдат в ночном марше, без отдыха в бой. За три дня от огромной армии Юсуф-паши осталось несколько тысяч человек. За эту победу Суворов получил титул графа Рымникского.

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Переговоры проводились в городе Яссы, тогда — столице Молдавского княжества. Со стороны Российской Империи присутствовали Светлейший князь Григорий Потёмкин, а после его смерти — князь Александр Безбородко. Порту представляли великий визирь Коджа Юсуф-паша.

Подписан договор от имени России — Александром Самойловым, Осипом де Рибасом и Сергеем Лашкаревым и от имени Турции рейс-эфенди (министром иностранных дел) Абдуллой-эфенди, Ибрагимом Исметом беем и Мехмедом-эфенди.

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Договор закрепил за Россией всё Северное Причерноморье, включая Крым, усилил её политические позиции на Кавказе и Балканах. К России отошли земли между Южным Бугом и Днестром, включая часть территории современной Республики Молдова. На Кавказе восстанавливалась граница по реке Кубань. Турция отказывалась от претензий на Грузию и обязалась не предпринимать каких-либо враждебных действий против грузинских земель.

Статья третья договора определяла, что "между Империею Всероссийскою и Портою Оттоманскою пребудет границею река Днестр, так, что все земли, на левом берегу помянутой реки лежащия, имеют остаться вечно в совершенном и безпрепятственном владении Всероссийской Империи, а на правом берегу помянутой реки и лежащия все земли, по возвращении их со стороны Всероссийской Империи, имеют остаться вечно в совершенном и безпрепятственном владении Порты Оттоманской" (грамматика оригинала при цитировании сохранена).

Молдова и Валахия, занятые в ходе войны русскими войсками, таким образом, возвращались Порте. Для населения этих княжеств подтверждались ранее объявленные льготы — защита подданных-христиан, освобождение населения от военной контрибуции, а также на два года — от выплаты дани. Кроме того, местным жителям предоставлялась свобода выезда за рубеж в течение 14 месяцев.

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© Sputnik/ Ирина Ляхова
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Опасаясь преследований со стороны властей Османской империи, из Молдовы уехало значительное число жителей, большинство из которых переселилось за Днестр. Там сторонники России из числа молдавского боярства получили большие земельные владения. В Очаковской области были основаны города Григориополь (1792 год) и Тирасполь (1795 год).

После заключения Ясского мирного договора Молдавское княжество стало ареной борьбы между Россией, Францией и Австрией, пытавшимися установить там своё влияние. Екатерина II, не удовлетворившись достигнутым, планировала дальнейшие события.

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Историки считают, что присоединение к России после Ясского мирного договора территорий между Южным Бугом и Днестром многократно ускорило заселение и хозяйственное освоение этого региона. В 1794 году на землях, полученных в результате Ясского мира, был основан город Одесса.

Эта историческая дата ценна для Молдовы тем, что и окончившаяся на тот момент русско-турецкая война, и мирный договор стали этапами на пути освобождения Молдовы от османского ига и перехода Восточной Молдовы в российское подданство, что заметно улучшило жизнь населения края.

По материалам из открытых источников

Тема:
Узнай Молдову! (243)

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Теги:
Ясский мирный договор, Григорий Потемкин, Александр Суворов, Османская империя, Яссы, Молдова, Россия
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