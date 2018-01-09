Семь человек накажут после случая с рожавшей в туалете женщиной

Комиссия завершила расследование случая пациентки, у которой в результате медикаментозного аборта плод появился в туалете медучреждения

КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. Семь человек, в том числе директор столичного Центра матери и ребенка Серджиу Гладун, санкционированы после случая пациентки, у которой в туалете случился выкидыш в результате медикаментозного аборта.

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Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты на прошлой неделе начало внутреннюю проверку после ставшего достоянием гласности случая, когда в Институте матери и ребенка пациентка в туалете была вынуждена преждевременно родить. Девушка рассказала о случившемся в социальных сетях и написала обращение в министерство.

В итоге члены комиссии пришли к выводу, что девушке действительно рекомендовали приобрести необходимые медицинские препараты в аптеке, чего не имели права делать. Также установлено, что пациентку не должным образом проинформировали о том, как пройдет процедура медикаментозного аборта.

"Подпишу указ, и мы уволим начальника отделения гинекологии и старшую медсестру этого отделения. Также уволим медсестру, дежурившую в ночь с 13 на 14 декабря. Строгий выговор будет вынесен дежурному акушеру-гинекологу и директору перинатального центра", — сказал во вторник на пресс-конференции глава Центра матери и ребенка Серджиу Гладун.

В свою очередь, министерство приняло решение наказать и других ответственных.

"Выносим предупреждение директору Института матери и ребенка господину Гладуну, как первое и самое мягкое наказание. Строгий выговор объявлен директору по медицине Института матери и ребенка", — сказал генеральный госсекретарь министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Борис Гылка.

Также он подчеркнул, что ведомство расследует случай и накажет аптеку, которая продала медикаменты без рецепта.