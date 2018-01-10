Деньги XXI века: введет ли Молдова свою криптовалюту

КИШИНЕВ, 10 янв — Sputnik. В мире набирает популярность криптовалюта — новая децентрализованная цифровая валюта, созданная и работающая только в Интернете. Она генерируется посредством работы миллионов компьютеров по всему миру с использованием программы, вычисляющей математические алгоритмы. Ею можно расплачиваться за любые товары и услуги в Сети. Этой валютой торгуются на мировых биржах.
Валюта является независимой, поскольку его никто пока не контролирует. В ряде государств уже заявили о создании собственной криптовалюты.
В ходе видеомоста эксперты расскажут о феномене криптовалют, поднимут вопрос о необходимости создания национальной криптовалюты, обсудят перспективы и риски продвижения этой идеи и другие вопросы.
Участники:
в Кишиневе:
– первый директор Центра специальных телекоммуникаций, экс-председатель Комиссии по информационной безопасности при Региональном содружестве в области связи, эксперт в области криптографии компании Dekart Александр ДОНОС.
в Минске:
– создатель первой белорусской криптовалюты "Taler" Денис ЛАВНИКЕВИЧ.
В Таллине:
– консультант по криптовалютным рынкам Intelligent Crypto Fund Александр ГРИГОРЬЕВ;
– экономический журналист обозреватель, корреспондент журнала "Банки и финансы" Леонид ЦИНГИССЕР.
в Бишкеке:
эксперт по технологии блокчейн Жапар Жолдошбекович УСЕНОВ.
Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md
Тел.: 079900003.
Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.