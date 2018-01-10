Первые случаи гриппа зарегистрированы в Молдове в 2018 году

КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. В течение первой недели 2018 года в республике лабораторно подтвердили два случая заболевания гриппом из четырех, которые вызвали подозрения. Об этом сообщили в среду в Национальном центре общественного здоровья (НЦОЗ).

По информации ведомства, всего проверили 315 проб, взятых у людей с острыми вирусными инфекциями и симптомами, схожими с теми, что проявляются у заболевших гриппом.

Исследования показали, что в муниципии Кишинэу у больного вирус гриппа типа A(H1N1)pdm09, а в Калараше – вирус гриппа типа В. Специалисты подчеркнули, что оба пациента не проходили вакцинацию.

Еще у 114 человек обнаружили другие вирусные инфекции (Coronavirus, Adenovirus, Bocavirus, Rhinovirus и другие).

В целом в настоящее время в Молдове показатели заболеваемости ОРЗ и ОРВИ – почти в два раза ниже эпидемиологического порога и составляют 172 случая на 100 тысяч населения (эпидемиологический порог – свыше 312 случаев на 100 тысяч населения).

В последние годы пик заболеваемости гриппом в Молдове приходится на февраль-март. Специалисты советуют обращаться к врачу, если у человека появились тревожные симптомы болезни.