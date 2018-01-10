На Молдову надвигаются морозы: когда выпадет снег

КИШИНЕВ, 10 янв — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, уже в конце этой недели в республике ожидаются по-настоящему январские морозы, а на следующей неделе в стране прогнозируется снег.

Согласно данным метеорологов, до рабочей недели дневные температуры будут плюсовыми, а на выходные заметно похолодает. Пик морозов ожидается в воскресенье. Ночной минимум на севере страны будет в пределах —9..-12, в центральной части — от —8 до —11, а на юге — от —7 до —10. Дневная температура воздуха в воскресенье в северных районах, как полагают синоптики, составит —2..-5, в центре — от —1 до —4, а на юге — от 0 до —3. Осадков не предвидится. Такая же погода сохранится и в понедельник.

Со вторника несколько потеплеет, а в среду, 17 января, во всех районах страны ожидаются небольшие осадки в виде снега.