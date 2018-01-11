Экологическая экспертиза: опасно ли жить в Кишиневе

В пятницу, в 10.00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет видеомост Кишинев – Астана – Бишкек – Минск на тему: "Экология Кишинева – каким воздухом мы дышим?"

КИШИНЕВ, 11 янв — Sputnik. По данным Всемирной метеорологической организации, концентрация углекислого газа в атмосфере Земли достигла наибольшего уровня за последние 800 тысяч лет. Основная причина увеличения концентрации CO2 в атмосфере — деятельность человека. В последние годы крупные города испытывают серьезные экологические проблемы не только из-за работы предприятий, но и из-за огромного количества автомобилей. В Кишиневе очень остро ощущается загрязнение воздуха.

Участники видеомоста обсудят ситуацию с загрязнением воздуха в своих городах, возможные методы борьбы с этим явлением, затронут другие актуальные проблемы, связанные с экологией.

В Кишиневе:

— председатель общественной организации "Viitorul Verde" Думитру АРИОН.

В Астане:

— президент Международной академии экологии, доктор технических наук, профессор Мусагали ДУАМБЕКОВ.

В Бишкеке:

— инженер-эколог Бактыгуль СТАКЕЕВА;

— директор экологического движения "MoveGreen Мария КОЛЕСНИКОВА.

В Минске:

— директор некоммерческого неправительственного учреждения "Центр экологических решений", руководитель программы по химическим веществам и отходам Евгений ЛОБАНОВ.

Аккредитация:

E-mail: presscentre@sputnik.md

Тел.: 079900003.

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.