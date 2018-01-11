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Банкноты номиналом 200 леев

Зарплаты в Молдове: сколько получает судья, учитель и госслужащие

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Колоссальный разрыв: каков средний размер заработной платы у молдавского врача, педагога, депутата, члена правительства и судьи

КИШИНЕВ, 11 янв — Sputnik. Новый год в Молдове начался с новых зарплат для некоторых категорий работников бюджетной сферы. С 1 января 2018 года омбудсмен и народный адвокат по правам ребенка стали получать зарплату на уровне премьер-министра страны, то есть 11 тысяч 880 леев (696 долларов по текущему курсу Национального банка Молдовы).

Банкноты номиналом 200 лей
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Изменения коснулись и оплаты труда заместителя омбудсмена. Теперь он получает 11 тысяч 340 леев (664 доллара), что эквивалентно заработной плате вице-премьера и генерального секретаря правительства.

До сих пор зарплата народного адвоката составляла 9 тысяч 180 леев (537 долларов), а его заместителя — 8 тысяч 640 леев (506 долларов).

Власти объясняют решение о надбавке тем, что, "данная сумма обеспечит надлежащую деятельность народного адвоката". Как сказано в пояснительной записке к соответствующему законопроекту, который был одобрен парламентом Молдовы в двух чтениях, а затем и опубликован в Официальном мониторе страны, принимая во внимание роль омбудсмена становится "очень важным предоставление ему основных социальных гарантий, соответствующих его статусу".

Банкноты номиналом 200 молдавских леев
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Учитывая, что уровень заработной платы сам по себе определяет гражданский статус в иерархии государственных функций, нельзя пренебрегать ролью народного адвоката в демократическом обществе, где права и свободы являются высшей ценностью", — отмечено в документе.

Согласно тому же документу, средняя зарплата судьи Высшей судебной палаты составляет 24 тысяч 745 леев (тысяча 450 долларов). "Получки" служителей Фемиды были изменены несколько лет назад в целях искоренения феномена коррупции в судебной системе.

Ранее министерство труда, социальной защиты и семьи Молдовы (теперь это ведомство называется министерством здравоохранения, труда и социальной защиты) опубликовало информацию о том, какую зарплату получают первые лица республики. Согласно этим данным, больше остальных получает президент Молдовы — 12 тысяч 960 леев (759 долларов). Заработная плата спикера парламента республики эквивалентна получке премьера и омбудсмена, то есть 11 тысяч 880 леев (696 долларов). Депутат или министр получает в Молдове 9 тысяч 585 леев (560 долларов).

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Согласно данным Национального бюро статистики, прожиточный минимум в Молдове по итогам первого семестра в среднем составил тысячу 866,3 лея (109 долларов) в месяц. Для крупных городов этот показатель равнялся 2 тысячам 15,6 лея (118 долларов).

Ежемесячный располагаемый доход на человека при этом равнялся 2 тысячам 181,1 лея (127 долларов), а средняя зарплата в экономике — 5 тысяч 429,9 лея (318 долларов).
Работники сектора образования в среднем получают 262 доллара, сферы здравоохранения и соцпомощи — 317 долларов. Самый маленький показатель средней зарплаты продолжает оставаться у работников сферы искусства, отдыха и развлечений — всего 184 доллара.

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Теги:
госслужащие, спикер, зарплата, президент, депутаты, премьер, Молдова
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