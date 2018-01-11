Минздрав Молдовы подтвердил информацию о первой жертве гриппа

КИШИНЕВ, 11 янв — Sputnik. В Молдове зарегистрирована первая жертва гриппа. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе министерства здравоохранения, труда и социальной защиты страны.
Всего, по данным ведомства, за первую неделю 2018 года в стране лабораторно подтверждено четыре случая заболевания гриппом из шести, которые вызвали подозрения.
По информации Минздрава, всего специалисты проверили 315 проб, взятых у людей с острыми вирусными инфекциями и симптомами, схожими с теми, что проявляются у заболевших гриппом. Исследования показали, что в Кишиневе у трех человек выявлен вирус гриппа типа A(H1N1)pdm09, а у одного пациента в Калараше — вирус гриппа типа В. Специалисты подчеркнули, что все четверо граждан не проходили процедуру вакцинации.
Сообщается также, что у еще 114 человек обнаружили другие вирусные инфекции (Coronavirus, Adenovirus, Bocavirus, Rhinovirus и другие).
В целом в настоящее время в Молдове показатели заболеваемости ОРЗ и ОРВИ ниже эпидемиологического порога и составляют 172 случая на 100 тысяч населения (эпидемиологический порог — свыше 312 случаев на 100 тысяч населения).
В министерстве сообщили, что в целях профилактики получено 200 тысяч доз вакцины от гриппа.
Рекомендации от Минздрава Молдовы
- при появлении первых симптомов гриппа, ОРВИ, ОРЗ необходимо обратиться к врачу, пригласив его на дом;
- изоляция больного;
- избегать контактов больного с людьми, входящими в группу повышенного риска заражения: беременные женщины, люди с пониженными иммунитетом, "сердечники", больные хроническими недугами дыхательных путей, сахарным диабетом, ожирением и так далее;
- использовать защитные маски медицинским персоналом, которые посещают и лечат пациентов на дому и в больницах (в том числе берут анализы);
- мыть руки с мылом или обрабатывать дезинфицирующими средствами после контакта с больным;
- прикрывать рот и нос одноразовой салфеткой во время кашля и чихания;
- избегать массовых скоплений людей лицами с высоким риском заражения.