Минздрав Молдовы подтвердил информацию о первой жертве гриппа

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы озвучило рекомендации о том, как себя нужно вести, чтобы не заболеть гриппом, а также о том, что делать, если появились первые симптомы

КИШИНЕВ, 11 янв — Sputnik. В Молдове зарегистрирована первая жертва гриппа. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе министерства здравоохранения, труда и социальной защиты страны.

© Sputnik/ Sergei Venyavskiy Первые случаи гриппа зарегистрированы в Молдове в 2018 году

Всего, по данным ведомства, за первую неделю 2018 года в стране лабораторно подтверждено четыре случая заболевания гриппом из шести, которые вызвали подозрения.

По информации Минздрава, всего специалисты проверили 315 проб, взятых у людей с острыми вирусными инфекциями и симптомами, схожими с теми, что проявляются у заболевших гриппом. Исследования показали, что в Кишиневе у трех человек выявлен вирус гриппа типа A(H1N1)pdm09, а у одного пациента в Калараше — вирус гриппа типа В. Специалисты подчеркнули, что все четверо граждан не проходили процедуру вакцинации.

Сообщается также, что у еще 114 человек обнаружили другие вирусные инфекции (Coronavirus, Adenovirus, Bocavirus, Rhinovirus и другие).

В целом в настоящее время в Молдове показатели заболеваемости ОРЗ и ОРВИ ниже эпидемиологического порога и составляют 172 случая на 100 тысяч населения (эпидемиологический порог — свыше 312 случаев на 100 тысяч населения).

В министерстве сообщили, что в целях профилактики получено 200 тысяч доз вакцины от гриппа.

Рекомендации от Минздрава Молдовы