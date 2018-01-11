На сколько увеличатся зарплаты молдаван в 2018 году

Неужели "получки" поползут вверх: средняя зарплата по экономике в Молдове увеличится в 2018 году – сколько будут получать граждане республики

КИШИНЕВ, 11 янв — Sputnik. Средняя заработная плата в Молдове в 2018 году составит шесть тысяч 150 леев, что на 9,8% больше в сравнении с показателями 2017 года. Соответствующее решение принято правительством республики на очередном заседании в четверг.

© Sputnik / Miroslav Rotari Зарплаты в Молдове: сколько получает судья, учитель и госслужащие

Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Республики Молдова Светлана Чеботарь заявила, что расчет сделан исходя из прогнозов макроэкономических показателей на 2018-2020 годы.

Размер прогнозируемой среднемесячной заработной платы по экономике будет применяться при расчете годовой основы исчисления размера индивидуальных взносов государственного социального страхования.

В прошлом году размер среднемесячной заработной платы по экономике, прогнозируемой на 2017 год, первоначально был установлен на уровне пяти тысяч 300 леев, однако в июле ушедшего года этот показатель увеличили до пяти тысяч 600 леев. Таким образом, в сравнении с первоначальными ожиданиями средняя зарплата по экономике увеличится на 16%, а в сравнении с прогнозом полугодовой давности — на 9,8%.