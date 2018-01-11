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Внесены важные изменения в договор об оказании помощи по ОМС

© Fotolia/ VILevi
Общество
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Штрафы и обязательства – что представляет собой обновленный договор об оказании медицинских услуг застрахованным и нет гражданам Молдовы

КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. Правительство на очередном заседании в четверг утвердило внесение поправок и дополнений в Типовой договор о предоставлении медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию (ОМС). 

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© Sputnik/ Мирослав Ротарь
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Согласно нововведению, в случае подтверждения отказа в оказании медицинской помощи, предусмотренной договором, Поставщик услуг должен заплатить Национальной медицинской страховой компании (НМСК) штраф в 30% от оцененной стоимости медицинских услуг, которые должны были быть оказаны. Ранее санкции составляли 10%.

Еще одним нововведением будет то, что медицинское учреждение будет обязано в таком случае возместить пациенту затраты, если он докажет их документально.

Как утверждают авторы законопроекта, "необходимость увеличить штраф за отказ оказывать медпомощь обусловлена тем, что тариф за некоторые медицинские услуги мал, поэтому сумма штрафа незначительна и никак не влияет на поставщика". Это, как говорится в пояснительной записке к законопроекту, "может стать причиной повторных нарушений такого же рода, что негативно скажется на качестве оказываемых медицинских услуг по полису ОМС".

Кроме того, в документе отдельно пропишут, что с застрахованных пациентов запрещено взимать оплату за оказание медицинских услуг, прописанных в Контракте медучреждения с НМСК. 

Больничный коридор
© Fotolia/ VILevi
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Нести ответственность и платить штрафы НМСК поставщики медицинских услуг будут и за неправильно выписанные рецепты, направления на госпитализацию, на оказание высококачественных медуслуг. В этих случаях больницы должны будут вернуть в Фонд ОМС затраченные оттуда средства и заплатить штраф в 5% от этой суммы.

За несоответствующую регистрацию человека у семейного врача штраф будет составлять 10% от суммы, перечисленной из НМСК медучреждению. Также 10% штраф взимут за необеспечение достоверности введенной в отчеты о номере и списке пациентов, количестве использованных лекарств, в том числе медицинский препаратов спецназначения.

Кроме того, в документе появится новое положение, согласно которому "поставщик несет ответственность за неисполнение выдвинутых в результате проведенной проверки претензий". Если в установленный срок он не выполнит то, что от него требуют, то заплатит штраф в размере 1% от указанной в претензии суммы. Тогда же будет установлен новый срок. Если повторно требование не выполнят, то штраф вырастет уже до 2% от той же суммы.

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Теги:
медицинские услуги, возмещение, поправки, штраф, правительство, Молдова
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