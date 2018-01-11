Суд отказал Киртоакэ

Первый вице-председатель Либеральной партии Молдовы Дорин Киртоакэ, который проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам, хотел выехать из страны, но суд спустил его с небес на землю

КИШИНЕВ, 11 янв — Sputnik. Кишиневский суд отклонил запрос отстраненного на время следствия с поста мэра столицы либерал Дорина Киртоакэ о выезде из Молдовы.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Дорин Киртоакэ вышел из себя из-за пародии

Киртоакэ, проходящий по делу о платных парковках и об извлечении выгоды из влияния, находится под судебным контролем. В четверг он обратился в суд за разрешением покинуть Молдову, чтобы поехать в Страсбург, где запланирован конгресс местных и региональных властей Совета Европы. Однако судьи отклонили запрос Киртоакэ, признав его необоснованным.

В декабре инстанция разрешила либералу выехать из Молдовы на четыре дня для участия в церемонии похорон последнего румынского монарха — короля Михая I.

Киртоакэ 25 мая 2017 года задержали по обвинению в извлечении выгоды из влияния. Первоначально речь шла о том, что Киртоакэ грозит от трех до семи лет тюрьмы. Еще одно обвинение примару было выдвинуто 12 июля. Сейчас речь идет о двух преступлениях — извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции. Поскольку дело рассматривается по двум статьям, максимальный срок заключения для Киртоакэ может быть до 22 лет. Кроме того, в сентябре прошлого года антикоррупционные органы сообщили о том, что Киртоакэ фигурирует подозреваемым в новом деле — о превышении служебных полномочий.

До 10 ноября Киртоакэ находился под домашним арестом, который тогда заменили на судебный контроль.