Какие меры примут в Кишиневе, чтобы не допустить распространения гриппа

КИШИНЕВ, 12 янв — Sputnik, Дарья Чернега. В настоящее время в Кишиневе зарегистрировано три случая гриппа, заявил Sputnik глава городского управления здравоохранения Михай Молдовану. Ранее стало известно, что от гриппа штамма AH1N1 в столице скончалась женщина. Как пояснил чиновник, пациентка вовремя обратилась за медицинской помощью, но лечение оказалось безрезультатным.

"Она обратилась к врачам на начальном этапе заболевания. Лечение не принесло результата и ситуация ухудшилась. Пациентка вызвала скорую помощь. Там ее определили в реанимацию, но усилия врачей не увенчались успехом. Она умерла с диагнозом грипп и двусторонняя пневмония", — заявил Молдовану.

Глава управления здравоохранения также отметил, что диагноз грипп в Кишиневе подтвердился еще у двух пациентов. Один из них мальчик, который проходит лечение в частной клинике. Второй случай выявили у женщины, которая на данный момент уже выписалась из инфекционной больницы.

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Как отметил Молдовану, об эпидемии гриппа в Кишиневе на данный момент речь не идет. Однако риск дальнейшего распространения вируса сохраняется в связи с плюсовыми температурами, которые устоялись в последние дни. Управление здравоохранения мэрии Кишинева намерено усилить мониторинг ситуации, связанной с сезонными заболеваниями. В частности, у пациентов, обращающихся к семейным врачам с симптомами простуды, будут брать пробы на грипп.

"В школах и детских садах перед началом занятий врачи должны делать обход. В случае, если кому-либо из детей будет плохо, об этом следует немедленно сообщить родителям. Затем отправить ребенка домой с тем, чтобы родители вызвали семейного врача и изолировали больного от других детей", — пояснил Молдовану.

Медики отмечают, что вирусные заболевания передаются воздушно-капельным путем. В связи с этим они напоминают, что гражданам следует избегать мест большого скопления людей и чаще мыть руки.