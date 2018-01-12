Когда вступит в силу закон о запрете в Молдове российских новостей

Закон о запрете в Молдове российских новостных передач, который вызвал споры между президентом республики и парламентом, опубликован в пятницу в Официальном мониторе: когда документ вступит в силу

КИШИНЕВ, 12 — Sputnik. Закон об изменении и дополнении Кодекса о телевидении и радио, который запрещает трансляцию в Молдове российских новостных и информационно-аналитических передач, опубликован в пятницу Официальном мониторе республики. Этот закон вступит в силу ровно через 30 дней с момента публикации.

В конце декабря 2017 года парламент Молдовы повторно принял ранее отклоненный президентом страны закон по борьбе с "иностранной пропагандой", в том числе якобы российской.

Как уточняется в документе, "в целях обеспечения информационной безопасности государства разрешить вещательным организациям трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в государствах-членах Европейского Союза, США, Канады, а также государствах, которые ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении".

При этом ретрансляция развлекательных программ или других программ разрешена.

© Sputnik / Miroslav Rotari Для чего в Молдове введен запрет на информацию из России

Что из себя представляет Закон запрете российских новостей?>>>

Затем Конституционный Суд Молдовы поставил точку в споре между парламентом и президентом, заявив, что закон, который запрещает трансляцию в стране российских новостных передач из России, может вместо Игоря Додона утвердить спикер или премьер.

В среду, 10 января, председатель парламента Молдовы Андриан Канду промульгировал этот документ.

Президент Молдовы, изучив законодательный акт, дал негативную оценку данному закону, назвал его "посягательством на свободу граждан в получении информации".