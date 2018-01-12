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Мигранты, архивное фото

Дело в…: почему молдаване бросают бизнес и уезжают из страны

© Sputnik/ Валерий Мельников
Общество
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Проблемы молдавского бизнеса: что заставляет предпринимателей республики бросать "дело" и уезжать из страны

КИШИНЕВ, 12 — Sputnik, Елена Комолова. Почему граждане Молдовы бросают все и уезжают из страны? Вопрос — почти риторический. Потому что все-таки он требует ответа в первую очередь от молдавского политического класса. Сотни тысяч наших соотечественников находятся на заработках за границей или вовсе осели за рубежом. Постоянный отток граждан из страны подтачивает не только экономику Молдовы, но и в принципе будущее республики. В Молдове сокращается численность населения — этот печальный факт подтверждают данные последней переписи населения. Что тревожит граждан? Низкие зарплаты, пенсии и соцвыплаты, высокие цены и тарифы на услуги и, конечно, отсутствие рабочих мест. Люди, уставшие от налогового бремени, отсутствия господдержки и всяких перспектив в работе, бросают бизнес, продают имущество и уезжают из страны в поисках лучшего. Между тем, эксперты выделяют еще одну тревожную тенденцию, — в республике ликвидировано больше предприятий, чем открыто новых.

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Экономический эксперт, депутат парламента республики Владимир Головатюк, результат за первые пять месяцев 2017 года оказался ошеломляющим — впервые за новейшую историю Молдовы количество закрываемых компаний превысило число новых предприятий — 3 тысячи 220 компаний против 2 тысяч 698.

Как пояснил экономист, тогда некоторые эксперты объясняли это тем, что были приняты нормативные акты, облегчающие ликвидацию предприятий.

"Возможно, это в некоторой степени и сыграло свою роль и в начале года больше предприятий ликвидировалось, чем регистрировалось новых. Но чем объяснить такую же тенденцию в июне-ноябре 2017 года? Если в январе-мае прошлого года на 100 новых приходилось 119 ликвидированных предприятий, то в последующие шесть месяцев (июнь-ноябрь) — уже 126", — написал Головатюк на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, в целом за 11 месяцев 2017 года в Молдове ликвидировано 7,3 тысячи предприятий, а открыто лишь 5,9 тысячи. Стало быть, как считает эксперт, дело не в упрощении процедуры ликвидации предприятий, а в финансово-экономической ситуации, в которой оказались десятки тысяч экономических агентов.

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"Низкий внутренний спрос, проблемы с внешними рынками сбыта, отсутствие адекватной государственной поддержки предпринимательства, подавляющее бизнес налоговое и административное бремя — вот те причины, вынуждающие предпринимателей закрывать свое "дело" и уезжать из страны", — подчеркнул депутат.

Он обратил внимание, на то, что в отличие от прошлых лет, когда из страны уезжали учителя, медработники, выпускники учебных заведений всех уровней и другие рядовые граждане, в последнее время из страны мигрируют представители бизнеса и в принципе обеспеченные граждане. То есть, как считает эксперт, речь идет о наиболее квалифицированной и подготовленной части населения Молдовы.

По его мнению, политика, проводимая властями на протяжении последних лет, привела к качественным глобальным изменениям. "Экономическая бесперспективность сопровождается вполне логичными последствиями в части исхода граждан из страны. Что последует дальше, предугадать не сложно — Молдова из государства превращается в территорию. Мы дошли до опасной черты. Необходимы срочные и кардинальные меры", — заключил Головатюк.

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Теги:
ликвидация предприятий, заработки, безработица, Владимир Головатюк, Молдова
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