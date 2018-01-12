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Полицейский

Пропавшую в новогоднюю ночь в Кишиневе девушку нашли

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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Правоохранительные органы столицы сообщили, что нашли 16-летнюю девушку

КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Полицейские столичного сектора Ботаника нашли у подруги 16-летнюю девушку, которая считалась пропавшей с самого начала года. Об этом в пятницу сообщили в Инспекторате полиции муниципия Кишинэу.

Об исчезновении девушки в полицию сообщила ее бабушка. По словам женщины, несовершеннолетняя не появлялась дома после новогодней ночи, когда ушла в неизвестном направлении.

"В результате действий, предпринятых полицейскими сектора Ботаника, несовершеннолетнюю обнаружили у подруги", — говорится в сообщении полиции.

Пока причины ее поступка правоохранители не назвали. Известно, что девушка живет с отцом и бабушкой.

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Теги:
пропавшая, полиция, Кишинев
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