Пропавшую в новогоднюю ночь в Кишиневе девушку нашли

КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Полицейские столичного сектора Ботаника нашли у подруги 16-летнюю девушку, которая считалась пропавшей с самого начала года. Об этом в пятницу сообщили в Инспекторате полиции муниципия Кишинэу.

Об исчезновении девушки в полицию сообщила ее бабушка. По словам женщины, несовершеннолетняя не появлялась дома после новогодней ночи, когда ушла в неизвестном направлении.

"В результате действий, предпринятых полицейскими сектора Ботаника, несовершеннолетнюю обнаружили у подруги", — говорится в сообщении полиции.

Пока причины ее поступка правоохранители не назвали. Известно, что девушка живет с отцом и бабушкой.