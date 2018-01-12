Сюрприз для кишиневских водителей: чего ждать от езды по Кишиневу

На одном из перекрестков Кишинева реорганизовано движение: как будет ездить транспорт

КИШИНЕВ, 12 янв — Sputnik. Национальный инспекторат по патрулированию преподнес сюрприз столичным водителям, реорганизовав движение транспорта на одном из перекрестков Кишинева.

"Сегодня на пересечении улиц Михая Витязул — Колумна прошли работы по реорганизации дорожного движения. Так, был демонтирован светофор с дополнительной стрелкой о повороте налево. Теперь с третьей полосы дороги можно ехать не только налево, но и прямо, в направлении улицы Рышкановки", — отмечено в сообщении ведомства.

Цель изменений, как пояснили в Национальном инспекторате по патрулированию, чтобы каждый водитель мог быстрее и безопаснее пересечь указанную зону.