Как исправить ситуацию с загрязнением воздуха в городах

В последние годы многие города мира испытывают серьезные проблемы в области экологии, особенно, что касается загрязнения воздуха

КИШИНЕВ, 12 янв — Sputnik. О том, с какими сложностями в этой области сталкиваются некоторые города, поговорили экологи в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Молдова Кишинев — Минск — Бишкек — Таллин — Астана.

Попытки исправить ситуацию в Молдове

В Молдове, в особенности, в Кишиневе с экологией тоже не все гладко. О качестве воздуха молдавской столицы рассказал председатель общественной организации "Viitorul Verde" Дмитрий Арион.

"В Кишиневе около 500 тысяч единиц транспорта. Еще дополнительно приезжают на своих авто люди с других районов республики. Аппаратура в существующей гидрометеостанции устарела, и мы не имеем точных данных о загрязнении воздуха в местах повышенного скопления транспортных средств", — сказал Арион.

Специалист добавил, что в 2010-2015 годах общественные организации Молдовы при помощи специалистов из Румынии произвели измерения, как загазованности, так и шумового загрязнения воздуха в Кишиневе.

По словам Ариона, на всех основных магистралях города были данные, превышающие допустимые нормы в 5-10 раз.

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Он подчеркнул, что эти показатели уже тоже устарели и можно предположить, что они стали еще хуже.

Арион рассказал, что в Кишиневе предпринимаются попытки исправить ситуацию с большим количеством легковых машин — регулярно проходят мероприятия по продвижению экологического вида транспорта — велосипедов и роликов.

"Но, если раньше велосипедисты были участниками дорожного движения, то непонятно почему, без консультации, без предложений специалистов — их перевели на тротуар.Соответственно ставят под угрозу пешеходов. А на этих дорожках для велосипедистов паркуются машины. Вроде продвигается экологический транспорт, но у него нет надлежащих условий в городе", — пояснил эксперт.

Смог — проблема крупных городов

Участники видеомоста из Киргизии рассказали о недавно опустившимся на Бишкек смоге.

"Наши госорганы стали выяснять, кто больше виноват, какой источник загрязнения основной. Но на деле, проблеме уже много лет. Экологическая ситуация у нас оставляет ожидать лучшего", — рассказала участница из Кыргызстана директор экологического движения "MoveGreen Мария Колесникова.

Она отметила, что около года назад в городе запустили проект по мониторингу качества воздуха, были установлены три датчика в Бишкеке, которые отслеживают изменениев онлайн режиме.

В Астане президент Международной академии экологии, доктор технических наук, профессор Мусагали Дуамбеков заявил, что в городах Казахстана ситуация похожа на Бишкек, там так же сталкиваются со смогом. По его словам, там пока аналогично киргизам, проводят мониторинг и исследования — они показывают, что идет потепление климата и в последние 15 лет уровень ветров уменьшился.

Растущее количество отходов

"В Минске за последние несколько лет немного улучшилась экология. Изменения произошли благодаря реформированию, ликвидации и выноса за черту города нескольких промышленных предприятий в 2000 годах", — сказал участник из Беларуси Евгений Лобанов, директор некоммерческого неправительственного учреждения "Центр экологических решений", руководитель программы по химическим веществам и отходам.

Он полагает, что одна из главных проблем загрязнения воздуха — это огромное количество транспорта, как и в Кишиневе, и в других городах.

© Sputnik/ Владимир Родионов Владимир Гараба: Воздух в муниципии Кишинев опасен

По его мнению, необходимо менять образ жизни людей, чтобы они отучивались ездить на личных авто.

Лобанов затронул и тему отходов: "Большие сложности создает постоянный рост количества одноразовой тары из пластика. Некоторые города, к сожалению, планируют строить мусоросжигательные заводы, то есть будет дополнительный выброс токсичных веществ в атмосферу".

Обсуждая качество воздуха в Эстонии, общественный деятель Татьяна Лаврова отметила, что страна является членом Евросоюза, который установил требования к чистоте воздуха.

В Эстонии, по ее словам, пока удается сохранять чистый воздух, но есть множество факторов, которые могут ухудшить ситуацию. Например, вырубка лесов и зеленых насаждений.