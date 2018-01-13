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Трамвай на центральной улице Кишинёва

Спасет ли Кишинев возвращение трамвая

© Photo: Domeniu public
Общество
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Бывший главный архитектор Государственного проектного института "Урбанпроект" Владимир Бокачев рассказал в интервью радиостудии Sputnik Молдова о перспективах восстановления трамвайного сообщения в Кишиневе

КИШИНЕВ, 13 янв — Sputnik, Наталья Иовва. Ни одна европейская столица не выглядит таковой без разнообразных видов общественного транспорта, в том числе скоростного. Молдавская столица в этом смысле чувствует себя несколько ущербной, имея в распоряжении лишь старые троллейбусные линии, редкие автобусы и далекие от совершенства скособоченные маршрутные такси.

А могло бы быть иначе, уверены многие кишиневцы, резонно полагая, что возрождение трамвая могло бы решить острые столичные проблемы, связанные как с пассажироперевозками, так и пробками.

Конка у Казённой Палаты. Нынешний бульвар Штефана чел Маре, 168. Период царской России
© Photo: Oldchisinau
Конка у Казённой Палаты. Нынешний бульвар Штефана чел Маре, 168. Период царской России

Неужели в XXI молдавская столица не может себе позволить то, что было начато еще в 1888 году, когда открылась первая линия конно-железной дороги протяженностью 6 верст. В маршрут входил Железнодорожный вокзал, ул. Николаевская (проспект Гагарина), ул Александровская (нынешний проспект Штефана чел Маре), госпитальная (ул. Тома Чорбэ).

Трамвай в центре города. Перекрёсток нынешних бульвара Штефана чел Маре и улицы Пушкина. Межвоенный период
© Photo: Oldchisinau
Трамвай в центре города. Перекрёсток нынешних бульвара Штефана чел Маре и улицы Пушкина. Межвоенный период

Трамвай стал столь популярен, что вскоре была открыта вторая линия "конки". В 1910 году ее перевели на электрическую тягу, а количество маршрутов выросло до четырех. Великую Отечественную войну кишиневский трамвай не перенес — все пути были уничтожены отступавшими фашистскими войсками. Знакомый звонок трамвая кишиневцы вновь услышали в 1946 году, когда было полностью, но ненадолго восстановлено регулярное движение. Спустя пять лет трамвай начали заменять троллейбусными маршрутами, рельсы были демонтированы.

Трамвай на центральной улице Кишинёва
CC0 / Domeniu public
Трамвай на центральной улице Кишинёва

Тема кишиневского трамвая ожила в 2011 году, когда в столичной примэрии заговорили о возможности строительства скоростного трамвая или легкого метро. Предполагалось открытие двух линий, которые должны были соединить аэропорт и поселок Ватра через центр города, а также Южный автовокзал с северной частью города.

Впрочем, бывший главный архитектор Государственного проектного института "Урбанпроект" Владимир Бокачев считает, что этот проект невозможен с точки зрения реализации и востребованности. Как считает собеседник радиостудии Sputnik Молдова, Кишинев просто не готов принять транспорт XXI века.

"Метро и скоростной трамвай — это близкие понятия. Они открываются в городах с определенным объемом пассажиропотока. Нельзя забывать, что и удовольствие это недешевое. Представьте себе, что у нас в центре города, на одной из улиц, которые и так забиты, появляется трамвай", — отметил эксперт.

По убеждению архитектора, решение транспортных проблем Кишинева кроется не в дорогостоящих инновациях, а в грамотной организации уже имеющегося движения.

"У нас другая задача — убрать со Штефана чел Маре автомобильный транспорт, оставив только общественный и служебный. И превратить главный проспект в улицу наполовину пешеходную, где можно будет дышать", — добавил он.

Архитектор уверен, что этого можно будет добиться, если на части территории Центрального рынка организовать автостоянку, где люди, приехавшие в центр столицы, смогут оставить свои автомобили. Таким образом будут освобождены магистральные односторонние улицы, которые стоят в пробках из-за припаркованных у тротуаров машин.

"Вопрос сегодня заключается в следующем, а кому нужен там рынок? Расчетами доказано, что таким образом решается множество вопросов даже при этой структуре улиц. Колумна и Александру чел Бун сегодня берут на себя основной поток машин. Но поток этот однополосный, потому что из трех возможных полос работает одна", — подчеркнул эксперт.

Архитектор, который принимал непосредственное участие в разработке генерального плана развития Кишинева, говорит, что этот документ предусматривает ряд решений по организации беспрепятственного движения в Кишиневе. По его мнению, местным властям стоит обратить внимание на уже давно существующие расчеты специалистов по грамотной организации движения в столице, а не на эфемерные дорогостоящие проекты, которые станут очередным бременем для кишиневцев.

Теги:
трамвай, движение, пробки, общественный транспорт, Кишинев
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