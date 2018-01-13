Эксперт развеял миф о преимуществах домашнего вина

Действительно ли вино, сделанное в домашних условиях, полезней промышленного, об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал известный российский винный эксперт и критик, член российского Союза сомелье и экспертов Денис Руденко

КИШИНЕВ, 13 янв — Sputnik, Наталья Иовва. Какое пить вино? Для многих жителей Молдовы ответ на этот вопрос однозначен — только домашнее. Поэтому особо хозяйственные сельчане и заготавливают домашнее вино тоннами, ведь вино в Молдове — это не просто "пищевой продукт", как указано в законодательстве, но также валюта, средство оплаты за оказанные услуги и возможность заработать.

Коренные молдаване полагают, что напиток, сделанный своими руками, практически безвреден, потому что абсолютно натурален и не содержит сернистых ангидридов, красителей, ароматизаторов, загустителей и прочих химических добавок, которыми якобы не брезгуют промышленники.

© Photo: Flickr / donireewalker Эксперт: я всегда считал молдавское вино лучшим

Так ли это на самом деле, корреспондент радиостудии Sputnik Молдова решил выяснить у авторитетного российского эксперта по вину Дениса Руденко.

Наш собеседник утверждает, что в общем и целом, действительно, домашнее вино нельзя назвать вредным. И не потому, что оно не содержит каких-то вредных добавок, а потому, что превратить виноградный сок в яд весьма сложно.

"Домашнее вино безопасно, потому что даже при самых примитивных технологиях сделать напиток, содержащий излишнее количество сильно вредных веществ, довольно непросто. То есть испортить вино настолько, чтобы был превышен уровень безопасности, просто нельзя", — уверен эксперт.

Другое дело, что по вкусовым характеристикам домашнее вино проигрывает заводскому. Денис Руденко считает, что именно здесь у домашнего напитка "слабое место".

"Почти всегда и почти гарантированно домашние вина имеют плохую, не очень аккуратную неправильную ароматику и не самый идеальный вкус. Поэтому это миф о том, что домашнее вино лучше, но при этом домашнее вино по большей части совершенно безопасно, конечно", — добавил сомелье.

Откуда же пошел миф о полезности и качестве домашних вин? Денис Руденко уверен, что его корни надо искать в нашем советском прошлом и недоверии к винной промышленности.

"Все мы помним, что в советские времена вино было крайне плохим, в бутылки в основном разливали "кисляк" хуже домашнего. В ржавых тракторах с поля на винодельни перевозили виноград, из которого получалась грязная, мутная жижа. Да и урожай огромнейший собирали, до 200 центнеров с гектара, поэтому вино получалось водянистое и не ароматное. Естественно, сравнивали со своим, домашним вином, и зачастую отдавали предпочтение именно своему напитку", — вспоминает собеседник.

Однако времена дешевого портвейна или бесхитростного "вин де масэ" давно прошли. Денис Руденко говорит, что современной винной промышленности, особенно молдавской, доверять не только можно, а нужно.

"Молдове надо сконцентрироваться на развитии частных виноделен, которые научились делать действительно хороший, качественный продукт", — утверждает винный эксперт.

Как долго молдаване будут находиться под влиянием мифов и фобий? Скорее всего еще очень долго. Об этом говорят и данные опросов, согласно которым более 70% жителей республики предпочитают все же домашнее вино, которого ежегодно производится более 18 000 декалитров.