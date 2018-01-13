На Молдову надвигаются морозы: узнай точный прогноз на ближайшие дни

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КИШИНЕВ, 13 янв — Sputnik. В ближайшие дни в Молдове установится морозная погода. Столбики термометра опустятся до — 12 градусов.

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в воскресенье, 14 января, ожидается переменная облачность. Температура воздуха упадет и днем составит —2 —5 на севере Молдовы, в центре и столице —1 —4, на юге республики 0 —3.

© Sputnik/ Alexandr Kryazhev Домыслы о лютой зиме в Молдове опровергнуты: что говорит официальный прогноз

С понедельника, 15 января, ожидается резкое похолодание по всей стране. На севере термометры покажут —9 —12 ночью и —2 —5 днем. В центре —8 —11 ночью и до четырех мороза днем. На юге республики на градус выше: днем 0 —3, ночью —7 —10.

Морозная погода сохранится и во вторник, 16 января. В среду по всей территории страны пройдет снег, немного потеплеет.

Сегодня, 13 января, в республике осадки не ожидаются. В Кишиневе похолодает до —4 градусов.

Праздники

Канун Нового года (по старому стилю), или Васильева дня, когда по церковному календарю чествовали святителя Василия Кесарийского — богослова, жившего в IV веке. Ему приписывают изобретение иконостаса, а также авторство множества проповедей. Вечер накануне Нового года назывался Щедрым. Он завершал первую часть Святок.

В этот день устраивался большой праздничный пир, и повсюду слышались щедровки (щедровальные песни).

Для праздничного угощения готовили блюда из свинины, как символ богатого урожая и плодородия.

Приметы

Если ночью ветер дул с юга, это означало жаркий и благополучный год; если с запада — к изобилию молока и рыбы; с востока — к урожаю фруктов и ягод.