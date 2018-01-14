Что будет, если не лечить зимнюю депрессию

Если зимнюю депрессию игнорировать, можно подорвать свое здоровье. Это негативное эмоциональное состояние, часто оно появляется или обостряется на фоне меняющихся погодных условий

КИШИНЕВ, 14 янв — Sputnik. Зимняя депрессия чаще появляется у людей, которые ведут сидячий образ жизни, проводят много времени перед компьютером или уже страдают от других хронических недугов. Чтобы избежать это состояние, психотерапевты рекомендуют таким людям заниматься спортом, участвовать в разных культурных мероприятиях и больше общаться в живую.

Симптомы депрессии — усталость, бессонница, грусть, лень, вспыльчивость и отсутствие аппетита.

© Sputnik/ Михаил Фомичев Выжившие: как избавиться от постновогодней хандры

Об этом состоянии подробно рассказал в эфире радио Sputnik Молдова врач психиатр Даниел Паладичук. Люди обычно игнорируют симптомы депрессии, но, если такое состояние продолжается более двух недель, — нужно посетить специалиста, настаивает собеседник.

"Запущенная депрессия наносит вред организму. Она может спровоцировать патологии желудочно-кишечного тракта или неврологические заболевания. При этом могут пострадать отношения с членами семьи, которые вынуждены страдать от состояния больного. Если от депрессии страдает родитель, он может перенести это состояние и на ребенка, что совсем нехорошо. Не нужно переносить на окружающих свое депрессивное состояние и поведение, которое тяжело терпеть", — объяснил специалист.

Согласно Всемирной организации здоровья, более 200 тысяч жителей Молдовы страдают от депрессии. Наша страна не единственная в Европе, где много депрессивных людей. В других странах в регионе такая же ситуация или еще более плохая. В Украине каждый шестой житель страдает от депрессии. В России, Португалии, Эстонии, Греции, Беларуси и Литве примерно каждый пятый страдает от этого недуга.