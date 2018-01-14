Откровения продавца: как магазины обманывают покупателей

КИШИНЕВ, 14 янв — Sputnik, Елена Сибова. Зашли в магазин и увидели скидку в 50, а то и 70 процентов? Не спешите радоваться. Пробивая товар на кассе, заветная покупка может оказаться не только не дешевле, но и на 50% дороже своей изначальной стоимости.

Корреспонденту Sputnik, на условиях анонимности, удалось пообщаться с продавцами нескольких столичных магазинов. И вот, что выяснилось.

© Sputnik / Miroslav Rotari Опасные продукты на рынке Кишинева: как обманывают покупателей

Ни один магазин не желает сделать вам приятное и продать хорошую, модную, качественную вещь за полцены. В лучшем случае вещи и техника просто оказались неходовыми, и владельцы товаров, пролежавших на складе несколько сезонов решат сбыть его по сниженной цене. Но в основном продавцам приходится идти на некоторые уловки, чтобы усыпить бдительность покупателя.

По словам консультанта одного из кишиневских бутиков, сезон скидок на самом деле является более выгодным для магазина, нежели для покупателя. Пользуясь ажиотажем и тем, что распродажи длятся недолго, продавцы щедро разбавляют "уцененку" товаром по обычным ценам. А покупатели зачастую, в стремлении не упустить возможность приобрести вещь дешевле, не обращают внимание на все детали.

В соцсетях часто можно увидеть жалобы недовольных клиентов, обнаруживших подвох в магазине. Это может быть и неверная цена, и отсутствие обещанной скидки, и даже брак. Как нам рассказал кишиневский продавец-консультант, такое, как правило, чаще случается в магазинах бытовой техники, где сразу же обнаружить дефект достаточно трудно.

Помимо этого, в Молдове, да и во всем мире, стала весьма популярной ночь скидок или "Черная пятница", как ее многие называют. В этот период, как правило, магазины ставят скидки на большую часть товара, что весьма прельщает покупателей. Как оказалось, именно в "Черную пятницу" люди делают больше всего незапланированных покупок. Видя общий ажиотаж, вызванный распродажами, покупатель уже не обращает внимание ни на качество товара, ни на его необходимость. Его прельщает сама мысль сделать, на первый взгляд, выгодную покупку.

Еще один прием — это кричащие вывески на всех языках: "СКИДКИ", "SALE", "REDUCERI", которые действуют на покупателя, как красная тряпка на быка. Видя заветную надпись, люди зачастую верят на слово и покупают вещи, не уточняя, действительно ли на них есть скидки.

Побеседовавшие с нами продавцы советуют всегда уточнять все детали скидок у консультанта. Также, пробивая товар на кассе, обязательно взгляните на чек, была ли учтена в нем скидка. Конечно, не всегда скидки означают, что с товаром что-то не так. Но для того, чтобы не попасть впросак, следует быть внимательными.