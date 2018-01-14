Опять отличились: как Молдова вновь стала одной из самых пьющих стран

По количеству выпитого за год алкоголя Молдову превзошла лишь Белоруссия

КИШИНЕВ, 14 янв — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила рейтинг самых пьющих стран в мире. На первой строчке уверенно закрепилась Белоруссия с показателем в 17,5 литров чистого алкоголя, выпитых за год одним человеком. Следом за ней расположилась Молдова с чуть меньшим показателем в 16,8 литров.

Эксперт Вадим Дробиз заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, что такая статистика не отражает реальной картины.

"Практически все страны мира, придерживающиеся европейской культуры, употребляют абсолютно одинаковое количество алкоголя, плюс-минус десять процентов. Причем, где меньше пьют алкоголя легального, там больше пьют контрафактного. Это уже зависит от уровня жизни населения. Если люди хорошо живут — они пьют больше, плохо живут — тоже пьют больше, средне живут — они пьют столько же", — сказал Вадим Дробиз.

Удивительным оказался тот факт, что Молдова, находясь на втором месте в рейтинге самых пьющих стран за 2017 год, не попала даже в десятку прошлогоднего аналогичного списка.

По словам эксперта, многие страны даже стремятся попасть на лидирующие позиции данного рейтинга. Он объясняет это тем, что страна, будучи признанной самой пьющей сразу же начинает антиалкогольную кампанию, которая подразумевает повышение цен и акцизов.

© Photo: Личный архив Лилии Фёдоровой Почему в Молдове столько пьют: комментарий нарколога

"За последние 12 лет страны бывшего СССР даже стремились занять место лидера в этой группе. Первая мысль при попадании в данный список — спасать население. Однако, таким образом людей просто обдирают", — заявил собеседник.

По данным ВОЗ, в прошлом году лидером по количеству выпитого алкоголя оказалась Литва. Ее показатель равнялся 16 литрам спиртного на душу населения. На втором месте была Белоруссия. В пятерку также вошли Латвия, Россия и Польша.