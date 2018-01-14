2018 год: кого ждет карьерный рост, а кого бедность и прозябание

Астролог рассказала о том, что пророчат звезды знакам зодиака в 2018 году

КИШИНЕВ, 14 янв — Sputnik. Традиционно, с наступлением нового года астрологи составляют массу гороскопов, рассказывающих о том, как пройдут ближайшие 12 месяцев для разных знаков зодиака. Кого-то интересует, что его ждет на любовном фронте, кто-то хочет узнать стоит ли ожидать успеха на работе или пополнения финансов. И, если гороскоп предвещает удачу, то даже заядлый скептик желает, чтобы он обязательно сбылся.

Красный огненный петух отдает бразды правления Желтой земляной собаке — она стала символом 2018 года. Именно Год Собаки астрологи считают наиболее счастливым для всех знаков зодиака, а некоторым даже пророчат финансовый успех.

"Китайская астрология совмещает год Желтой Собаки со стихией земли, поэтому вся деятельность, связанная с домашним и сельских хозяйством, будет наиболее успешной. Этот год будет благоприятным для развития предпринимательской деятельности, заключения новых деловых связей", — заявила астролог Лучия Палий.

Помимо того, что собака считается дружелюбным животным, другом человека, она часто бывает и агрессивной. По словам астролога, проявить себя в таком качестве она может весной и в конце лета. Поэтому в эти периоды следует быть осторожными, могут возникнуть неприятные, конфликтные ситуации.

Собеседница отметила, что наиболее удачливыми в этом году будут люди, родившиеся в год крысы, быка, тигра, лошади, собаки и свиньи. Рожденным в год дракона, змеи и козы следует быть внимательнее в финансовых вопросах. Стремление заработать может закончится для них неудачей.

Самыми счастливыми в 2018 году будут люди, родившиеся под зодиаками козерога, скорпиона и рыбы.

"Так как в счастливой комбинации оказалось два водных знака, именно они будут постоянно выигрывать в нынешнем году. Сюда же можно отнести и раков, так как они тоже являются представителями стихии воды", — подчеркнула Лучия Палий.

Однако несмотря на ожидаемый успех, ракам стоит аккуратнее подходить к принятию важных решений в своей жизни.

Согласно астрологическому прогнозу, представителей этого знака зодиака в текущем году подстерегает множество конкурентов и даже врагов. По словам эксперта, в год собаки ракам повезет в материальном и любовном плане, однако, чтобы достичь успеха в этих сферах им придется выдержать немало испытаний.

Карьерный рост прогнозируют козерогам. Гороскоп говорит о том, что в этом году представители данного зодиака откроют в себе новые способности и таланты.

Астролог заявила о том, что 2018 год станет настоящим прорывом в мировой экономике.

"Этот год позволит наконец вырваться из экономического кризиса, длившегося уже практически десятилетие. Позитивные изменения коснутся и экономики Молдовы", — сообщила астролог.

Более того, по словам собеседницы, последующие три года будут ознаменованы существенными изменениями в законодательстве разных стран. Не исключено, что грядут серьезные изменения на мировой политической арене, которые наверняка окажутся благоприятными.