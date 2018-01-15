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Психолог: Дети, учащиеся на неродном языке, испытывают большой стресс

© Fotolia/ Tyler Olson
Общество
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Многие родители в определенный момент задумываются об образовании своих чад. В постоянно развивающемся мире прогрессивные родители хотят, чтобы их дети изучили как можно больше иностранных языков

КИШИНЕВ, 14 янв — Sputnik, Юлия Липовая. В Молдове некоторые родители для того, чтобы помочь своему ребенку познать побольше языков, решают отправить его в школу, где преподают на неродном языке — румынском, русском, английском или французском.

Учитывая, что Молдова многонациональная страна, добавляется еще больше языков — гагаузский, болгарский, украинский и другие. Родители стараются, чтобы ребенок обязательно знал свой родной язык, государственный, если он не является его родным, и еще какие-нибудь международные языки.

Корреспондент Sputnik Молдова поговорил с психологом Светланой Попа и выяснил, какой эффект оказывает на ребенка обучение на неродном языке.
Она объяснила, что есть два случая. Первый — ребенок отправляется учиться на неродном языке в школу. Второй — в детсад.

"В школе ребенку очень тяжело адаптироваться. Он знает только один способ общаться, один язык. Но знает и о других языках, и может даже немного говорит на языке обучения. Но теперь он оказывается в другой среде, отличной от той, к которой он привык в семье. Плюс к этому ему надо выучить новый для него язык. Это, конечно, сложность для ребенка", — считает Светлана Попа.

Она полагает, что в этой ситуации и родители, и учителя должны быть очень хорошо проинструктированы. 

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Они должны постараться уделять ребенку столько внимания, сколько ему будет нужно. Педагогу стоит иногда общаться с учеником и на его родном языке, если он знает его, так как у нас много нацменьшинств, объясняет специалист.

По мнению собеседницы, педагогам не следует запрещать ребенку говорить на языке, который он знает. Она добавила, что хороший способ — давать ученику право на ошибки и поощрять, если он стремится выучить тот или иной язык, даже, если при этом делает ошибается.

Светлана Попа полагает, что выучить еще один язык ребенку будет проще в детсаде, нежели в школе.

"В садик дети идут в возрасте трех-пяти лет. Ему будет проще адаптироваться. В этот момент когнитивные и психические процессы у детей очень податливые. В этом случае ребенок, если не имеет каких-то сложностей в развитии, "сходу" войдет в новую среду и освоит незнакомый ему язык", — отметила психолог.

Она пояснила, что в этом возрасте все дети играют и развиваются вместе, все находятся в равных условиях, в процессе изучения языка. При этом, дома дети без проблем могут продолжать учить и родной язык, считает психолог.

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Теги:
языки, обучение, школа, образование, Светлана Попа, Молдова, Родители и дети
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