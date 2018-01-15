Как создавались три ныне оскверненных памятника ВОВ в Молдове

КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. Сразу три памятника Великой Отечественной войны одинаковым образом осквернены в период зимних праздников в Молдове, сообщил корреспонденту Sputnik, руководитель Национального координационного комитета "Победа", глава Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович.

© Sputnik / Miroslav Rotari Осквернен мемориал ВОВ в Леушенах

… Если кого-то найдут

"Буквально в начале года три памятника были подвергнуты вандализму. Речь идет о мемориальном комплексе "Виктория" близ села Леушены Хынчешсткого района. Этот памятник посвящен Ясско-Кишиневской операции, соединению второго и третьего украинских фронтов. Второй случай касается мемориального комплекса "Бессмертие" у села Чинишеуцы Резинского района. Он посвящен трудовому подвигу молдавского народа в годы Великой Отечественной войны. Третий случай — акт вандализма над танком ИС-3, который установлен близ села Корнешты Унгенского района", — сказал Петрович.

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По его словам, танк ИС-3 официально не является памятником и ни на чьем балансе не состоит. Однако, как полагает собеседник, учитывая месторасположение и тот факт, что боевая машина установлена на постаменте, танк хотели зарегистрировать как монумент.

"По всем признакам это не похоже на какой-то бытовой вандализм, потому что почерк один и тот же. Во всех трех случаях применяется краска сразу трех видов — красного, синего и желтого. Памятники расположены не так уж и близко к населенным пунктам и не охраняются", — сказал Петрович.

Как добавил собеседник, делалось все это в праздничные дни. По его словам, сейчас все три памятника очищены от краски.

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"На мой взгляд, это спланированная акция. Вполне вероятно, что могла действовать одна и та же группа. Вероятно, кому-то нужно было показать, что существуют люди или силы, которым не нужна память о Великой Отечественной войне, которые хотят надругаться над ней и стереть ее. Нужна была яркая демонстрация. Именно для этого и применялись эти цвета краски. Однако комментировать ситуацию под каким-то политическим уклоном неправильно. Пусть свое слово скажут правоохранительные органы, если они кого-то найдут", — сказал Петрович.

Как создавались эти мемориалы

Он рассказал о том, что мемориальный комплекс "Виктория" у села Леушены Хынчешсткого района — грандиозный монументальный ансамбль, созданный молдавским архитектором, ветераном Великой Отечественной войны Валентином Меднеком в 1969 году. Венчает мемориал грозная боевая машина — танк Т-34.

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"Его экипаж под командованием младшего лейтенанта Николая Ольшанникова одним из первых вышел к населенному Леушенам, но при переправе сорвался со взорванного моста. Командиру и его боевым товарищам удалось уцелеть. Спустя годы, они приезжали в освобожденную ими Молдавию, где их хлебом и солью встречал благодарный молдавский народ. Молдавский писатель Тудор Цопа в 1983 году посвятил этим событиям книгу "Огненные цитадели", которая сегодня, к сожалению, не известна широким массам и более не переиздаётся", — поведал Петрович.

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По его словам, писателю Цопе довелось лично смотреть в глаза старым солдатам — командиру танка Николаю Ольшанникову и механику-водителю Владимиру Болотову. Это о них он писал: "Своим мужеством, бесстрашием, любовью к социалистической Отчизне советские солдаты заслужили священное право войти в летопись легендарных подвигов и побед. Рядом с русскими, украинцами, белорусами, латышами, грузинами, узбеками, рядом со ста национальностями нашей необъятной Родины за свободу и независимость родной земли, за родную хату, за мать и красавицу невесту храбро сражались и наши земляки. Только в составе 2-го Украинского фронта летом 1944 года воевало около 10 тысяч сынов молдавского народа".

"Моим глазам довелось увидеть поруганную боевую машину с изрисованным постаментом и загаженную бытовым мусором смотровую площадку. Выполнявшие своё задание вандалы решили даже немного поимпровизировать. Так, завершив надругательство над памятником, один из негодяев решил справить нужду прямо на заляпанную краской гранитную плиту", — сообщил Петрович.

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Далее — мемориальный комплекс "Бессмертие", посвященный трудовому подвигу молдавского народа в годы Великой Отечественной войны, находящийся в селе Чинишеуцы Резинского района.

© Photo: Алексей Петрович Мемориальный комплекс "Бессмертие", посвященный трудовому подвигу молдавского народа в годы Великой Отечественной войны, находящийся в селе Чинишеуцы Резинского района

"На высоком постаменте стоит боевая машина — танк Т-34 с надписью на борту "От трудящихся Молдавии". После освобождения края от фашизма жители МССР приняли решение внести свой вклад в разгром гитлеровской Германии. За полгода было собрано более 20 миллионов рублей, переданных в фонд Красной армии. Только жители села Чинишеуцы пожертвовали свыше 100 тысяч рублей! На эти средства была построена танковая колонна, которую принял под своё командование Герой Советского Союза, уроженец Молдавии, командир 2-го танкового батальона 1-й танковой бригады, гвардии капитан Владимир Бочковский. Танки, построенные на молдавские деньги, геройски прошли от заводских стен до рейхстага. Не исключаю, что стоящие сегодня в центре Берлина в качестве памятников советские боевые машины — это танки из батальона Бочковского, одного из героев штурма столицы третьего рейха. А ведь в Берлине их никто краской не поливает", — констатировал Петрович.

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Он рассказал о том, что 9 мая 1983 года генерал-лейтенант танковых войск Владимир Бочковский прибыл в Чинишеуцы, чтобы принять участие в торжественном открытии мемориального комплекса "Бессмертие".

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"Отдавая дань подвигу героев войны — солдат и офицеров Красной армии, кланяясь патриотизму трудолюбивого и мужественного молдавского народа, на постамент встала боевая машина — танк Т-34, построенная на средства граждан республики. А у подножья на плитах увековечены имена 152-х жителей села, пожертвовавших свои средства для борьбы с фашизмом", — отметил Петрович.

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Он заметил, что надо обладать недюжинной ловкостью, чтобы взобраться на высокий постамент, а затем и на сам танк, чтобы облить его краской. "Но, судя по всему, злоумышленники оказались подготовлены соответствующим образом, да и мотивация вандалов, вероятно, была сильна не только идеологически, но и материально", — предполагает собеседник.

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Ну и, наконец, танк ИС-3 у села Корнешты Унгенского района.

© Facebook / Григоре Новак Танк ИС-3 в Корнештах

"Этому тяжелому бронированному богатырю не довелось повоевать в годы Великой Отечественной войны, его запуск в серийное производство произошел в аккурат с последними залпами по горящему Берлину. Однако, 7 сентября 1945 года 52 машины ИС-3 приняли участие в Берлинском параде союзных войск в честь победы во Второй мировой войне, став символом силы и мощи советского оружия. До сих пор непонятно, каким образом и по чьему указанию ИС-3 установили на постаменте недалеко от села Корнешты. Тем не менее, судя по выбору места для установки — на высоком холме у дороги, инициаторы стремились к тому, чтобы танк олицетворял собой память о Великой Отечественной войне и о Красной армии, освободившей мир от фашизма", — подчеркнул Петрович.

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Он напомнил, что в разное время вандалы нанесли танку-памятнику колоссальный ущерб, оторвав и похитив некоторые элементы и комплектующие.

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"Танк стоял и ржавел до тех пор, пока за ним не явились по приказу главного "противотанкиста всея Молдовы" тогдашнего министра обороны Шалару. Но тягачи и краны, приехавшие для демонтажа и транспортировки, уехали налегке — на защиту танка вышли местные жители и депутаты парламента от партии социалистов. В ходе разбирательства выяснилось, что решение о демонтаже боевой машины якобы для транспортировки в музей и её последующей реставрации — не более чем произвол, потому как на этот счёт никаких официальных указаний от главы оборонного ведомства не имелось. Танк устоял, более того, к праздничным датам его немного привели в порядок, облагородили внешний вид", — напомнил Петрович.

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Он заметил, что для совершения преступлений были выбраны праздничные дни, когда люди большей частью находятся дома.

За такое можно и по шее

"Объектами вандализма стали три боевых машины, расположенные на удалении от населенных пунктов. Вандалы, как и положено пугливым шакалам, боятся соваться туда, где можно получить отпор и быть наказанным. Так, например, вандалы не появляются у танка, стоящего на Кургане Славы у села Погребя Дубоссарского района. Непросто взобраться на постамент боевой машины в центре города Кагула. А за попытку "несанкционированного граффити" на танках в Бельцах или Комрате вообще можно схлопотать по шее", — рассуждает собеседник.

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Он уверен, что следует отдать должное оперативной реакции органов местной власти. В Леушенах и Чинишеуцах районные советы и примарии среагировали оперативно и добросовестно, приведя в порядок мемориальные комплексы.

"Боевые машины мы отмоем и будем отмывать столько, сколько придётся, потому что в их стальных жилах течёт кровь наших дедов и прадедов — героев. А вот как отмыть сердца и души людей, насквозь пронизанных злобой и ненавистью к своей собственной стране, к своей Родине, к её нынешней и грядущей судьбе?", — заключил руководитель комитета "Победа".