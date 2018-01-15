В Хынчештском районе заново открыли начальную школу

Рождаемость в селе Фэрлэдень падает и есть опасения, что через несколько лет село опять столкнется с нехваткой учеников

КИШИНЕВ, 11 янв —Sputnik. С начала нового семестра в Молдове возобновила работу начальная школа села Фэрлэдень Хынчештского района. Это стало возможным после того, как министерство просвещения объявило: реформа по оптимизации учебных заведений не принесла ожидаемых результатов. Начальная школа в Фэрлэдень была закрыта не так давно — с сентября 2017-го года. Накануне закрытия в школе учились всего 11 детей, которые заканчивали четвертый класс.

"Из-за того, что в школе училось мало детей, мы испытывали дефицит бюджета. Нам не хватало денег на зарплаты учителям и другим работникам", — отметила преподаватель Любовь Параскив.

Школу закрыли, а детей отправили учиться в соседнее село — Буцены. Но уже с нового года она вновь начала работу.

"Думаю, что в этом вопросе главное, не расстояние. Важно, чтобы дети оставались в поле зрения местной администрации и родителей. Когда ребенок учится в родном селе, родителю легче прийти в школу и посмотреть, как он себя ведет, как за ним там смотрят", — пояснил примар села Павел Барбос.

На данный момент преподавателям и местной администрации села Фэрлэдень удалось сформировать два класса — первый и четвертый. В общей сложности в учебном заведении занимаются 20 учеников, и работают два учителя.

Они преподают абсолютно все предметы, предусмотренные программой, в том числе, физкультуру и музыку.

Педагоги уверены, что дети ничего не теряют, обучаясь в маленькой школе, поскольку каждому успевают уделить внимание.

"Возвращение школы дает надежду на будущее всему селу. Без школы село обречено на угасание. Мы уже думали, что в старости нам некому будет подать воды. Ведь молодежь не задерживается в селах, где нет хотя бы начальной школы", — объяснила Параскив.

Оптимизм преподавателей пока не подкрепляется цифрами. Рождаемость в селе Фэрлэдень падает. И есть опасения, что через несколько лет село опять столкнется с нехваткой учеников. Так, по словам воспитателя детского сада Татьяны Параскив, следующей осенью в школу пойдут 8 первоклашек. В 2019-м детей семилетнего возраста будет только четыре, а в 2020-м уже десять. Таким образом, первый класс в начальной школе села Фэрлэдень будет набираться с периодичностью один раз в два года.