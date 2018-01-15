20:07 15 Января 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв-6°C
Прямой эфир
Поиск
Влад Филат

Высшая судебная палата поставила точку в деле Филата

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Владимир Филат: под сенью правосудия (120)
109120

Последнее слово сказала Высшая судебная палата по делу экс-премьера Молдовы Владимира Филата

КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. Высшая судебная палата (ВСП) в понедельник представила мотивационную часть своего решения об отклонении запроса адвокатской конторы "Popa și Asociații" об аннулировании уголовного дела экс-премьера Владимира Филата.

"В соответствии с положениями пунктов 1, 2 и 4 статьи 432, пункта 2 статьи 453 и статьи 456 Уголовно-процессуального кодекса Уголовная коллегия судей сочла необоснованным запрос адвоката Игоря Попы от имени Владимира Филата против решения Уголовной коллегии судей Высшей судебной палаты от 22 февраля 2017 года", — говорится в решении, текст которого состоит из 132 страниц. 

исправительное учреждение
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Что видит Филат из окна тюремной камеры

В июне 2016 года суд столичного сектора Буюкань осудил Филата на девять лет заключения и на 60 тысяч леев штрафа, с лишением права занимать определенные должности в течение пяти лет. У Филата отозвали Орден Республики, который в 2013 году вручил ему тогдашний президент Молдовы Николай Тимофти. Также у бывшего главы кабмина конфисковали имущество на сумму более 790 миллионов леев.

В ноябре 2016 года АП Кишинева оставила в силе решение суда первой инстанции в отношении срока заключения и частично снизила количество имущества, подлежащего конфискации.

В феврале 2017 года ВСП отказала стороне защиты Филата в ее запросах касательно отмены решения Апелляционной палаты о приговоре экс-премьера к девяти годам тюрьмы. Тем не менее, адвокаты пытались воспользоваться другими юридическими инструментами, но вновь получили отказ. 

Экс-премьер-министр Молдовы Владимир Филат
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Два года Филата в тюрьме: как экс-премьер Молдовы живет за решеткой

В сентябре 2017 года адвокат Игорь Попа запросил ВСП об отмене решений судебных инстанций, о пересмотре уголовного дела, о вынесении нового решения об оправдании Филата и об освобождении его из-под стражи. Запрос об аннулировании подается в исключительных случаях. Основанием для него могут служить решения, которые не подлежат обжалованию. Подается этот запрос с целью исправления допущенных судом возможных ошибок. 

Заседание коллегии ВСП по уголовным делам прошло 12 декабря без участия сторон. Тогда же запрос об аннулировании был объявлен необоснованным, а провозглашение полного решения назначено на 28 декабря 2017 года, а позже перенесено на 15 января 2018-го. 

Этот вердикт ВСП окончательный, не подлежит обжалованию и полностью опубликован 15 января.

Тема:
Владимир Филат: под сенью правосудия (120)

По теме

Филат обратился в ЕСПЧ
Филат вновь вышел на свободу
Так где же на самом деле сидит Филат, и кто к нему ходит чаще всего
Теги:
мотивационная часть, публикация, решение, Высшая судебная палата, Игорь Попа, Владимир Филат, Молдова
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Пожар
    Идентификация Альпса

    Полиция британского острова Гернси пока не подтвердила, что найденные в сгоревшей машине останки принадлежат волонтеру УДА* латвийцу Микусу Альпсу.

  • Пульт и телевизор
    Битва за экран

    В Литве разворачивается генеральное сражение за Национальное телевидение и радио, которое политики пытаются взять под контроль за год до выборного марафона.

  • Юри Ратас показывает свой кабинет датскому коллеге Ларсу Лёкке Расмуссену
    Цифровой ген

    Почему заявление эстонского премьера о цифровом гене может шокировать генетиков, но только не датского премьер-министра.

  • Работа белорусской таможенной службы
    Скорое признание

    Договор о взаимном признании виз между Беларусью и Россией может быть заключен в ближайшее время, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

  • Профессор Кавказского международного университета Демур Гиорхелидзе
    Изменить нельзя!

    Реализация любого экономического проекта, в том числе и Южного газового коридора (ЮГК), на территории Грузии полезна, но неправильно полагаться на то, что это сможет существенно изменить экономическое положение страны, считает профессор Кавказского международного института Демур Гиорхелидзе

  • Двухдневный спортивный марафон прошел в Сухуме
    Привет, "мореплаватель"!

    Три этапа Кубка Евразии по плаванию на открытой воде пройдут в Абхазии в 2018 году – ожидается до 300 участников соревнований.

  • Обстрел лавинных очагов сотрудниками МЧС на автодороге Бишкек — Ош. Архивное фото
    Горы под огнем

    Артиллерийские расчеты привлекут к работе на двух лавиноопасных участках автодороги Бишкек-Ош, где проведут принудительный спуск лавин.

  • Военный парад в Худжанде по случаю 25-й годовщины независимости Республики Таджикистан
    Парадный расчет

    В Душанбе отменили военный парад в честь 25-летия Вооруженных сил Таджикистана – причина подготовка к еще более масштабному смотру войск.

  • Жители Самарканда
    Мы растем!

    Население Узбекистана за год выросло более чем на 500 тысяч человек – всенародная перепись должна будет дать более точные цифры.

  • Обесточенные высоковольтные линии электропередачи
    Да будет свет!

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поручил проработать вопрос доставки и установки газотурбинного генератора на 25 мегаватт, который республике выделила Россия.

  • Пожар
    Идентификация Альпса

    Полиция британского острова Гернси пока не подтвердила, что найденные в сгоревшей машине останки принадлежат волонтеру УДА* латвийцу Микусу Альпсу.

  • Пульт и телевизор
    Битва за экран

    В Литве разворачивается генеральное сражение за Национальное телевидение и радио, которое политики пытаются взять под контроль за год до выборного марафона.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Последствия аварии на трассе Кишинев-Бендеры
Шокирующие кадры последствий аварии с пятью погибшими в Молдове
Поножовщина в Перми: по меньшей мере 15 человек пострадали
Поножовщина в Перми: по меньшей мере 15 человек пострадали
ООН
Совбез ООН 2018: структура, состав и председательство

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться