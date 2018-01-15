Самая холодная ночь с начала зимы, или когда в Молдове ждать снега

Ночь на вторник в Молдове будет самая холодная с начала зимы, а со среды республику пойдет снег

КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, ночь на вторник в республике станет самой холодной с начала текущего зимнего сезона. Так, на севере страны ожидается до —15 градусов по Цельсию, в центральной части — до —14, а на юге — до —13. Средний дневной максимум по стране составит —1..-4.

Уже со среды будет не так морозно, но ожидается снег с дождем. Средняя температура воздуха в ночные часы составит —3..-6, а днем — от —2 до +1. Осадки в виде снега прогнозируется и в четверг. Средний дневной максимум может достигнуть уже +2. В пятницу смешанные осадки возможны только в северной части республики, а средняя температура воздуха днем достигнет +1..+4. С пятницы на всей территории Молдовы, как полагают синоптики, вероятны осадки в виде снега с дождем.